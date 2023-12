Mustafa Anwar ist im Essener Amateurfußball eigentlich Jedermann bekannt. Alle kennen ihn nur unter "Tato". Dieser stellt sich unserem RevierSport-Fragenkatalog.

Turngemeinde Essen-West, FC Kray, VfB Frohnhausen, Teutonia Überruhr und SV Burgaltendorf: Das waren, im Fall von Burgaltendorf ist es der aktuelle Klub, die Vereine von Mustafa "Tato" Anwar. Überall war er äußerst beliebt.

Der 34-jährige Essener Amateurfußballer stellt sich dem RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... die Präsenz auf dem Platz.

Meine größte Schwäche ist... der Torabschluss.

Bei uns in der Kabine… herrscht eine lustige Stimmung.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… als wir mit dem SV Burgaltendorf die Hallenstadtmeisterschaft 2017 und 2018 als erste Mannschaft in Essen zweimal hintereinander gewinnen konnten. Ein historischer Erfolg.

Das schönste Tor meiner Karriere war… das müsste aus dem Jahr 2009 stammen. Damals noch für die Turngemeinde Essen-West gegen den FC Kray. Das Ding kann man heute noch auf Youtube (ab Minute 4:50) sehen. Ich habe Kray-Keeper Omar Allouche aus dem Mittelfeld per Volley überwunden. Ein geiles Ding!

Mein bester Mitspieler war... Matijas Derek, der leider verstorben ist. Er war fußballerisch und menschlich einfach ein top Typ.

Mein bester Trainer war Thomas Gleis...weil er einfach die alte Schule verkörperte. Ich bin auch eher jemand, der auf das Traditionelle steht als die ganzen modernen Dinger im Fußball.

Mein schlechtester Trainer war... Da gab es keinen. Ich kam mit allen meinen Trainern klar.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Zinedine Zidane.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… ich das nie wollte. Ich habe nie danach gestrebt. Ich habe immer den Spaß in den Vordergrund gestellt. Aber, klar: So ehrlich muss man auch sein: Am Ende hatte ich auch nicht das Talent, war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… dass die Städte nah beieinander und die Leute sehr offen sind.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? RWE!

Bier oder Wasser? Wasser.

Club oder Kneipe? Die "Rü".

Natur- oder Kunstrasen? Kunstrasen.

Kämpfer oder Künstler? Künstler.

Kino oder Netflix? Netflix.

Fußball im TV oder Stadion? Stadion Essen Assindia-Vip-Bereich.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Marc "Titan" Mühlenbeck, dem Vogel. Ich würde ihm gerne mal geigen, was ich von ihm halte und fragen, wie man nur so bekloppt sein oder werden kann? Der Typ ist der Wahnsinn (lacht).

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt - und warum? Das war nach dem Aufstieg mit dem VfB Frohnhausen als wir auf Mallorca den FC Kray trafen. Wir waren mit 50 Mann in einem Hotel und haben nach fünf Minuten schon die erste Abmahnung erhalten. Aber irgendwie konnten wir uns zusammenreißen, so dass wir nicht rausgeflogen sind. Das war auf jeden Fall eine tolle Cala-Ratjada-Fahrt.

Worüber können Sie lachen? Über alles, was lustig ist.

Mein bester Urlaub war? 2019 in Thailand.

Was ist für Sie unverzichtbar? Familie!

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine? Bei uns in der Kabine läuft nur holländischer Schlager. Ich höre Charts, alles was im Radio läuft.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen? Ich glaube, dass ich alles gleich machen würde. In der Welt gibt es genug Kriege und Leid. Da sollte man einfach mit dem, was man hat, zufrieden sein. Das Wichtigste war, ist und wird immer die Gesundheit sein.