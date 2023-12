Marvin Ellmann hat einiges in seiner Karriere erlebt und auch Profispiele bestritten. Doch es langte nicht, um sich oben festzubeißen. Er stellt sich nun dem RevierSport-Fragenkatalog.

Mit 36 Jahren spielt Marvin Ellmann immer noch und mittlerweile ist er in der Bezirksliga für den Mülheimer SV 07 aktiv. Wie lange noch, das weiß er selbst nicht.

"Die Gespräche werden bald geführt. So lange die Knochen halten, würde ich gerne weiter hier spielen. Mal schauen", sagt der Stürmer.

Ellmann stand bei Traditionsklubs wie Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV unter Vertrag. Zwei Zweitligaspiele (kein Tor), 25 Drittligapartien (3), 35 Regionalliga-Begegnungen (3) sowie 229 Oberliga-Einsätze (140) stehen in der Vita des gebürtigen Duisburgers.

Warum es nicht gereicht hat, um auf Jahre im Profigeschäft zu bleiben, verrät Ellmann im RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... der Torabschluss.

Meine größte Schwäche ist... das Kopfballspiel.

Bei uns in der Kabine… haben wir sehr viel Spaß.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… das 2:0 mit Rot-Weiß Oberhausen gegen Wacker Burghausen in der 3. Liga.

Das schönste Tor meiner Karriere war… das ist schwer. Ich habe viele schöne Dinger gemacht (lacht). Aber das 1:1 mit dem Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Oberhausen bleibt mir in besonderer Erinnerung, weil wir dadurch in die Verlängerung kamen und dann 3:1 gewannen.

Mein bester Mitspieler war... ich habe mit vielen guten Spielern gespielt. Aber besonders in Erinnerung ist mir Suat Tokat geblieben. Mit ihm, aber auch Kevin Grund, hat es bei RWE besonders viel Spaß gemacht. Ich denke, dass Suat Profi geworden wäre, wenn er sich nicht diese schweren Verletzungen zugezogen hätte.

Mein bester Trainer war Frank Kontny, weil... er damals ein top Mann war, der wusste, wie man mich führt. Er hat mir auch ermöglicht von der U23 der Oberhausener in die Profimannschaft zu gelangen. Ihm bin ich dankbar.

Mein schlechtester Trainer war Mario Basler, weil... wir nicht auf einer Wellenlänge waren. Das ist ja auch kein Geheimnis.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Lothar Matthäus.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… ich mich zu sehr auf mein Talent verlassen habe. Ich war in manchen Bereichen einfach zu faul. Da hat der Biss gefehlt.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… die kurze Entfernung zu den Nachbarstädten.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Bayern München.

Bier oder Wasser? Wasser.

Club oder Kneipe? Club.

Natur- oder Kunstrasen? Naturrasen.

Kämpfer oder Künstler? Künstler.

Kino oder Netflix? Kino.

Fußball im TV oder Stadion? TV.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Mit Harry Kane. Er kommt mir sehr sympathisch und bodenständig rüber. Und das obwohl er ein Superstar ist und 100-Millionen-Euro gekostet hat. Aber auch mit Bastian Schweinsteiger, den ich mega gut fand und finde, würde ich gerne mal quatschen.

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt - und warum? Da muss ich leider sagen, dass ich noch nie auf einer Abschlussfahrt war. Ich bin ein ruhiger Familienmensch. Drei oder vier Tage Halligalli wäre nichts für mich. Aber die Jungs, die darauf Bock haben, sollen sich da austoben. Für mich ist das nichts.

Worüber können Sie lachen? Eigentlich über alles, am meisten über mich selbst.

Mein bester Urlaub war? Mit der Familie in der Türkei.

Was ist für Sie unverzichtbar? Familie und Fußball, aber die Familie bleibt und der Fußball ist irgendwann vorbei.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine? In der Kabine machen unsere Youngsters immer deutschen Rap an. Ich höre eigentlich alles, außer das, was die Jungs in der Kabine laufen lassen (lacht).

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen? Auf jeden Fall mehr für den Sport leben und dem Trainer mehr zuhören. Ich habe da zu sehr die Meinungen der Trainer und Mitspieler hinterfragt. Ich war nie ein Ja-Sager, hätte aber manchmal einfach meine Klappe halten oder einfach mal Ja sagen sollen.