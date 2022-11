Bei Argentinien-Coup: Im Video - Saudi-Arabiens Trainer mit irrer Halbzeitansprache

Der 2:1-Sensationssieg von Saudi-Arabien gegen Argentinien liegt schon einige Tage her. Doch erst am Donnerstag kursierte ein Video bei Twitter. Der Inhalt: Die Halbzeitansprache des Saudi-Trainers.

Wer sich diese Halbzeitansprache von Hervé Renard anschauen durfte, der wird vielleicht verstehen, warum Saudi-Arabien in der zweiten Halbzeit gegen Argentinien ein völliger anderes Gesicht als in den ersten 45 Minuten zeigte.

Die Saudis waren in Durchgang eins noch chancenlos und konnten von Glück sprechen, dass sie nicht mit einem 0:2, 0:3 oder gar 0:4 in die Pause gingen - es stand nur 0:1.

Ähnlich sah dies Trainer Renard, der eine irre Halbzeitansprache von zwei Minuten hinlegte, die es in sich hatte. Alle Sätze wurden ähnlich emotional wie die O-Töne Renards von einem Dolmetscher vom Englischen ins Arabische übersetzt.

"Was soll das sein, was macht Ihr? Das soll Pressing sein? Nimmt euch eure Handys und macht doch ein paar Fotos mit Messi! Ihr sollt draufgehen, anschieben, ihm die Lust am Spiel nehmen", lederte Renard los und appellierte an die Ehre seiner Schützlinge.

Zum Schluss seiner irren Halbzeitansprache sagte der 54-jährige Franzose in Diensten von Saudi Arabien: "Euer Talent wird den Unterschied ausmachen. Bleibt ruhig, wir haben noch 45 Minuten. Das ist Fußball, manchmal passieren im Fußball verrückte Dinge." Wie das 2:1 von Saudi-Arabien gegen Argentinien...

Am Samstag steht für die Saudis dann Spiel zwei auf dem Programm: Dann sind ab 14 Uhr Robert Lewandowski und seine Polen der Gegner.