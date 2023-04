Die U17 des FC Schalke 04 steht im Westfalenpokal-Halbfinale. Gegen Borussia Dortmund siegte S04 vor 400 Zuschauern im Parkstadion deutlich mit 3:0.

Schalke 04 gegen Borussia Dortmund - dieses Derby ist nie ein ganz "normales" Spiel. Nicht nur bei den Profis, sondern auch schon in der Jugend. Die Partien zwischen den beiden Rivalen sind immer hart umkämpft, wo keine Mannschaft den Platz als Verlierer verlassen will.

Und wenn es sogar ein K.o.-Spiel ist, dann geht es nochmal heißer her. So auch am Donnerstagabend. Die U17 des FC Schalke 04 traf im Westfalenpokal Viertelfinale auf den BVB. Mit dem besseren Ende für Schalke. Nach 80 Minuten siegte der S04-Nachwuchs souverän mit 3:0 (1:0). Im Halbfinale trifft die B-Jugend dann auf den VfL Bochum.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine größtenteils ausgeglichene Partie. Die Schalker waren aktiver und hatten mehr Ballbesitz, jedoch blieben die richtig großen Chancen aus - bis zur 37. Minute: Da scheiterte der erst 15-jährige S04-Angreifer Taycan Etcibasi aus kurzer Distanz an Gäste-Keeper Robin Lisewski.

Nur drei Zeigerumdrehungen später machte es Etcibasi besser und traf per Kopf - nach einem Freistoß von Edion Gashi - zur 1:0-Führung. Mit diesem Ergebnis bat Schiedsrichter Tim Zahnhausen wenige Sekunden später zum Pausentee.

Schalke - BVB U17 3:0 (1:0) Aufstellung Schalke: Alter - Rogasik, Anubodem, Ayhan, Khadr - Berzen, Kerbsties, Gashi - Ouedraogo (59. Croonen), Etcibasi, Karaca Aufstellung BVB: Lisewski - Feddersen, Meiser, Benkara, Rashidi - Wätjen, Kerlen, Kabar, Niziolek (55. Burstedde) - Campbell, Herrmann Tore: 1:0 Eticbasi (40.), 2:0 Etcibasi (63.), 3:0 Berzen (75.). Zuschauer: 400 Schiedsrichter: Tim Zahnhausen

Nach dem Seitenwechsel waren die jungen Knappen weiterhin spielbestimmend und erarbeiteten sich gute Chancen. In der 63. Minute belohnte sich die Elf von Coach Onur Cinel. Wieder war es Etcibasi, der auf Vorlage von Berkay Karaza das 2:0 erzielte. Die Vorentscheidung? Ja!

Zwar wurden die Dortmunder nochmal offensiv aktiver, aber dann liefen sie in den entscheidenden Konter. Flanke Gashi, Kopfballtor Ben Berzen. Damit war der Deckel endgültig drauf. In der Nachspielzeit parierte Niklas Alter noch einen Strafstoß gegen BVB-Kapitän Kjell Wätjen.

Schalkes U17 darf weiterhin auf den Titel im Westfalenpokal hoffen. Es wäre der zweite Erfolg in dieser Saison, nach dem Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft.