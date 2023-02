Westfalenpokal: Halbfinale ausgelost - Austragungsort fürs Finale steht auch fest

Im Westfalenpokal wurde das Halbfinale ausgelost. So sehen die Paarungen in der Runde der letzten Vier aus.

Es ist keine gewöhnliche Saison im Westfalenpokal, das lässt sich schon gut drei Monate vor dem Endspiel festhalten. Denn schon seit dem Viertelfinale ist der Wettbewerb eine reine Amateur-Veranstaltung. Drittligist SC Verl und alle Regionalligisten verabschiedeten sich bereits in den ersten Runden.

Im Turnier verblieben sind die Oberligisten ASC Dortmund, FC Gütersloh und Delbrücker SC. Den vierten Halbfinal-Teilnehmer stellt der Sieger der Partie zwischen Landesligist Rot-Weiß Erlinghausen und Westfalenligist Spielvereinigung Erkenschwick. Das Duell wird nach einem großen Geplänkel um ein mögliches Geisterspiel und witterungsbedingten Ausfällen am 15. März nachgeholt.

Ungeachtet dessen wurden an diesem Montag die Paarungen in der Runde der letzten Vier ausgelost. Der ASC Dortmund empfängt den FC Gütersloh, während der Delbrücker SC den Gewinner der Partie zwischen Erlinghausen und Erkenschwick empfängt. Die Begegnungen sollen in Absprache mit den Vereinen terminiert und möglichst im April ausgetragen werden, so Klaus Overwien, Pokalspielleiter des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen (FLVW).

Damit treffen die auf dem Papier stärksten Mannschaften im Halbfinale aufeinander. Gütersloh und der ASC mischen im Aufstiegsrennen der Oberliga mit und sind Tabellennachbarn. Delbrück hingegen steht am Tabellenende.

Darüber hinaus ist nun bekannt, wo das Endspiel stattfindet. Es wird im Westfalia-Sportpark in Hamm ausgetragen. Dabei handelt es sich um die Spielstätte von Westfalia Rhynern. Das Finale steigt im Rahmen des Finaltags der Amateure am 3. Juni.