SpVgg Erkenschwick: Nach Geisterspiel-Posse: Termin für Pokal-Viertelfinale steht

Nach dem Wirrwarr um die Zulassung von Zuschauern beim Westfalenpokal-Viertelfinale zwischen RW Erlinghausen und der SpVgg Erkenschwick gibt es nun einen offiziellen Spieltermin.

Die Posse um das Westfalenpokal-Viertelfinale zwischen Rot-Weiß Erlinghausen und der SpVgg Erkenschwick sorgte im vergangenen Spätherbst für eine Menge Wirbel.

Am Ende musste das Verbandsgericht des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV) entscheiden, dass die Begegnung vor Zuschauern stattfindet - allerdings mit Auflagen.

Und inzwischen ist auch die letzte offene Frage geklärt: An welchem Termin das Pokalduell ausgetragen wird. Wie erwartet wurde die Partie nun auf Sonntag, 29. Januar, gelegt. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr. Gespielt wird im Diemelstadion in Marsberg.

Damit wird es für beide Mannschaften das erste Pflichtspiel des Jahres sein. Erlinghausen startet eine Woche darauf in die Landesliga-Restrunde. Die Westfalenliga mit Tabellenführer Erkenschwick nimmt zwei Wochen nach dem Pokalspiel den Betrieb wieder auf.

Die Zuschauerzahl beim Pokalspiel wurde allerdings begrenzt. Das war Teil der Auflagen. 350 Fans pro Verein dürfen ins Stadion. Die Karten werden nur personalisiert angeboten. Eine Reservierung ist erforderlich.





Erkenschwick startet seinen Online-Vorverkauf am 19. Januar. "Zutritt zum Spiel wird nur gegen Vorlage des Personalausweises am Spieltag gewährt. Bei der Ticketreservierung ist es zwingend notwendig den Namen anzugeben", teilte die Spielvereinigung auf Social Media mit. Das gastgebende Erlinghausen will seine Anhänger Mitte dieser Woche über die Vorgehensweise beim Ticketverkauf informieren.

Dass überhaupt Zuschauer dabei sein können, hatte Erkenschwick Ende des letzten Jahres vor dem WDFV-Verbandsgericht erwirkt. Zuvor hatte der westfälische Verband einem Antrag von Erlinghausen stattgegeben, das Spiel vor einer Geisterkulisse stattfinden zu lassen. Der Verein hatte befürchtet, dass gewaltbereite Erkenschwicker Fans ins Stadion kommen könnten.