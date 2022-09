TuS Bövinghausen: Das sagt Tyrala zum Westfalenpokal-Aus

Nach einem furiosen Fight in der 2. Runde des Westfalenpokals musste sich TuS Bövinghausen im Elfmeterschießen dem Regionalligisten Kaan-Marienborn geschlagen geben.

Das Spiel begann für die Mannschaft von Trainer Sebastian Tyrala fulminant. Nach einer starken ersten Hälfte konnte man sich durch den sehenswerten Treffer von Keni Var Uzun (32. Minute) in Führung bringen. Die Gastgeber dominierten zu diesem Zeitpunkt die Partie gegen ungefährliche Gäste aus Siegen. Kurz vor der Pause bekam man sogar einen Elfmeter, den Top-Torjäger Elmin Heric vergab (42.).

Für Trainer Tyrala ein entscheidender Moment in der Partie: "Eigentlich müssten wir zur Halbzeit schon 2:0 führen. Wir hatten paar Dinger, die wir machen mussten, als wir mehr Kontrolle im Spiel hatten. Der Elfer war super ärgerlich, normalerweise macht der solche Dinger rein", führte Tryrala an.

Nach der verdienten Halbzeitführung kam das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer, das bereits in der Regionalliga West mit einem starken Saisonstart für Furore sorgt, deutlich stärker aus der Kabine. In der 54. Minute traf der Siegener Mittelfeldmann Kohsuke Tsuda noch die Latte. Nur zwei Minuten später erhöhte der Elfer-Unglücksrabe aus der ersten Hälfte, Elmin Heric, per strammem Distanzschuss zum 2:0 (56.).

Regionalligist wacht nach 0:2-Rückstand auf

Von da an spielte fast nur noch Kaan-Marienborn. Die Gäste kamen zu Großchancen und verwandelten durch den eingewechselten Mats-Lukas Scheld einen Freistoß zum dritten Traumtor des Abends (61. Minute). Von da war von den Gastgeber nichts mehr zu sehen, so dass kurz vor Schluss der Druck so groß wurde, dass Derrick Kyere in der Nachspielzeit zum späten, aber verdienten Ausgleich traf (93. Minute).

Das Elfmeterschießen entschieden die Gäste für sich und konnten so, nach einem doch harten Pokalfight eine Runde weiter kommen. Sebastian Mützel verschoss den entscheidenden Strafstoß und ließ so die Gäste jubeln. Bövinghausen-Trainer Tyrala ist allerdings dennoch stolz auf sein Team: " Wir haben über weite Teile sehr gut mit einem Regionalliga Top-Team mitgehalten. Am Ende haben wir ein bisschen Pech. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir so spät noch den Ausgleich kriegen, aber die haben auch eine brutale Qualität. Wir schütteln das ab und hoffen, dass wir das positive mit in die nächsten Ligaspiele nehmen können."

Für Bövinghausen geht es am Sonntag (18.09., 15 Uhr) in der Oberliga zur zweiten Mannschaft von Preußen Münster, während Kaan-Marienborn am Samstag (17.09., 14 Uhr) zum Mitaufsteiger nach Düren muss.