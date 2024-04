Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen - oder doch Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen? Die Final-Paarung steht. Die Frage ist nur: Wer bekommt das Heimrecht?

Am 25. Mai 2024 steigen die Endspiele in den Verbandspokalwettbewerben 2023/2024. So auch im Niederrheinpokal.

Am hiesigen Niederrhein kommt es zu einem echten Schlagerspiel: Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen haben die Finaltickets gelöst. Nach RevierSport-Informationen spricht alles dafür, dass das Endspiel am 25. Mai im Stadion an der Hafenstraße steigen wird. Vorweg: Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballverbandes Niederrhein, war für unsere Redaktion nicht zu erreichen.

Es wäre für Niederrheinpokal-Rekordsieger RWE das neunte Finale seit 2009 im eigenen Stadion an der Hafenstraße. Dass der Verband den Austragungsort in Essen-Bergeborbeck favorisiert, das liegt auf der Hand. In Essen wären aufgrund der besseren Vermarktungsmöglichkeiten der Logen die finanziellen Erlöse für alle drei Parteien - RWE, RWO und den Fußballverband Niederrhein - einfach größer.

Dass die Oberhausener jedoch genauso denken, das ist nicht richtig.

Diese Vereine konnten den Niederrheinpokal bislang gewinnen: 10 x Rot-Weiss Essen (1995, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020, 2023) 6 x Wuppertaler SV (1985, 1999, 2000, 2005, 2007, 2021) 3 x MSV Duisburg (1989, 2014, 2017) 3 x Rot-Weiß Oberhausen (1996, 1998, 2018) 2 x KFC Uerdingen (2001, 2019) 2 x FC Remscheid (1991, 1994) 2 x SSVg Velbert (2003, 2006) 2 x ETB SW Essen (1987, 2010) 1 x 1. FC Bocholt (1983) 1 x Borussia Mönchengladbach Amateure (1997) 1 x VfB Speldorf (2009) 1 x Sportfreunde Baumberg (2013) 1 x SV Straelen (2022)

Patrick Bauder, einst Sportchef und aktuell Geschäftsführer des Regionalligisten, betont gegenüber RevierSport: "Das mit der Hafenstraße ist doch Quatsch! Wenn jemand erzählt, dass wir ein Endspiel in Essen favorisieren, der lügt einfach. Wir sind Sportler und sehen natürlich die größeren Möglichkeiten das Spiel zu gewinnen und in den DFB-Pokal einzuziehen in einem Heimspiel. Deshalb ist klar, dass wir in Oberhausen spielen wollen. Ich hoffe, dass der Verband auch so entscheidet. Nichts gegen RWE: Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass die letzten Endspiele mit Essener Beteiligung gefühlt alle an der Hafenstraße ausgetragen wurden."

2018 gab es ein Finale zwischen RWO und RWE im Stadion Niederrhein. 15.000 Zuschauer waren gekommen - und sahen einen 2:1-Sieg des Underdogs aus Oberhausen. Bauder: "Wir brauchen uns nichts vorzumachen: Wenn wir gegen RWE zu Hause spielen ist es ein Fifty-Fifty-Duell. Wenn wir in Essen spielen, sind sie der Favorit. Nochmal: Wir wollen unbedingt in unseren vier Wänden spielen!"