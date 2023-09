Niederrheinpokal: Nach 0:2 und 2:3 - RWO zittert sich ins Achtelfinale

Rot-Weiß Oberhausen hat sich gegen einen Landesligisten in die nächste Runde des Niederrheinpokals gezittert.

Puh! Das hatten sich alle, die mit Rot-Weiß Oberhausen halten, anders vorgestellt. Der Regionalligist zitterte sich gegen Landesligist VfL Jüchen-Garzweiler ins Niederrheinpokal-Achtelfinale. Nach einem 0:2- und 2:3-Rückstand siegte RWO letztendlich mit 5:3.

Die Partie begann überraschend: Denn der Landesligist versteckte sich im Stadion Niederrhein keineswegs. Im Gegenteil: Die Gäste gingen nach sieben Minuten sogar in Führung. Fatlum Ahmeti zog von der Strafraum-Grenze ab und erwischte einen Sahne-Abschluss, die Kugel schlug über RWO-Keeper Robin Benz unter der Latte ein.

Die Oberhausener Mannschaft von Trainer Jörn Nowak tat sich gegen den Landesligisten, der mit Mann und Maus verteidigte und immer wieder Nadelstiche setzte, schwer. Rinor Rexha (26., 30.) hatte den Ausgleich aber gleich zweimal auf dem Fuß.

Und wer seine Möglichkeiten nicht nutzt, der wird bestraft. Alte Fußball-Weisheit, die sich auch an diesem Abend bis zu einem gewissen Zeitpunkt bewahrheiten sollte. Eckball Jüchen-Garzweiler, Sven Moseler wurde während der Ausführung runtergezogen und am Einlaufen behindert - der Schiedsrichter entschied konsequent auf Strafstoß. Ahmeti bedankte sich - 2:0 (33.) für den Landesligisten!

Die Statistik zum Spiel Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Öztürk (61. Fassnacht), Stappmann, Ezekwem (65. Ruzgis), Boche - Rexha (46. Stoppelkamp), Holthaus (61. Kleinsorge), März - Donkor (65. Montag), Kreyer, Kefkir Jüchen-Garzweiler: Thienel - Hahn (59. Moseler), Schuchardt, Moseler, Jaspers (50. Alves Oliveira) - Schumacher (3. Hintzen), Esser, Dominguez, Venhaus - Ahmeti, Schulte (76. Kalkan) Schiedsrichter: Marten Kaufels Tore: 0:1 Ahmeti (6.), 0:2 Ahmeti (34., Foulelfmeter), 1:2 Holthaus (40.), 2:2 Esser (52., Eigentor), 2:3 Moseler (60.), 3:3 Stoppelkamp (73.), 4:3 Boche (74.), 5:3 Stoppelkamp (83.) Gelbe Karten: - Esser, Friebe Zuschauer: 718

RWO agierte fortan mit viel Wut im Bauch - und wurde belohnt. Fabian Holthaus (40.) verkürzte noch vor der Halbzeit.

Und kurz nach Wiederanpfiff Erleichterung beim Regionalligisten: Lucas Esser (52.) rutschte unglücklich in eine scharfe RWO-Flanke - 2:2 (52.).

Wer dachte, dass ab sofort nur noch Oberhausen für das Toreschießen zuständig sein würde, wurde eines Besseren belehrt.

Was für eine Bude! Ein überragender Spielzug mit einem noch schöneren Abschluss brachte den Außenseiter erneut in Führung. Der eben erst eingewechselte Pascal Moseler haute die Kugel mit einer Packung Selbstvertrauen eiskalt in den Winkel - 3:2 für den VfL Jüchen-Garzweiler nach 60 Minuten.

Oberhausens Coach Nowak brachte mittlerweile alle seine Stammkräfte. RWO musste sich gegen die Blamage wehren. Und das tat der Viertligist - in Person von Moritz Stoppelkamp, der das 3:3 (73.) erzielte.

Und nur eine Minute später dann das große Durchatmen aus Oberhausener Sicht: Tobias Boche erzielte das 4:3 und knockte den so tapfer kämpfenden Underdog aus. Stoppelkamp (83.) erhöhte noch auf 5:3.

Es blieb beim schmeichelhaften 5:3 für den Regionalligisten über den Landesligisten. Aber wie meinte RWO-Sportchef Patrick Bauder noch vor dem Spiel: "Im Niederrheinpokal geht es immer nur darum, eine Runde weiterzukommen. Das ist auch am Dienstag unser Ziel und unsere Pflicht." Diesen Auftrag hat die Mannschaft erfüllt. Nach dem "Wie" wird in wenigen Tagen niemand mehr fragen.

Die 2. Runde im Niederrheinpokal im Überblick

Rot-Weiß Oberhausen - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler 5:3

Schwarz-Weiß Alstaden - Wuppertaler SV 4:3 n.V.

Tusem Essen - DV Solingen 2:6

1. FC Monheim - VfB Homberg 7:6 n.E.

Mittwoch, 27. September, 19.30 Uhr:

TuRU Düsseldorf - SV Straelen

FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg

1. FC Monheim - VfB Homberg

VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal

SV Mönchengladbach - Germania Ratingen 04/19

Sportfreunde Hamborn 07 - VfB 03 Hilden

SC St. Tönis - Rot-Weiss Essen

SV Sonsbeck - 1. FC Bocholt

1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

Donnerstag, 28. September:

PSV Wesel-Lackhausen - TVD Velbert 19.30 Uhr

TSV Wachtendonk-Wankum - Spielvereinigung Schonnebeck

Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr:

FC Kray - SSVg Velbert

Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr:

KFC Uerdingen - MSV Duisburg