SuS 09 Dinslaken: Zuschauerkapazität gegen RWE erhöht - so viele Fans dürfen ins Stadion

Gute Nachrichten für SuS 09 Dinslaken: Zum Spiel des Jahres im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen dürfen mehr Zuschauer als ursprünglich genehmigt kommen.

Das nennt man dann wohl einen Auftakt nach Maß: Bezirksligist SuS 09 Dinslaken ist mit zwei Siegen und 10:3 Toren in die Spielzeit 2023/2024 gestartet.

Nach dem 6:2-Erfolg im Derby beim TV Jahn Hiesfeld folgte ein 4:1-Sieg gegen Friedrichsfeld. "Das war ein super Start. So haben wir uns das vorgestellt. Die Mannschaft macht wirklich Spaß. Vor allen Dingen sind wir offensiv sehr gut aufgestellt und da hat man das gefühlt, dass immer etwas in Richtung Torerfolg gehen könnte", sagt Dennis Stregwinski gegenüber RevierSport.

Was hat denn Dinslaken in dieser Saison vor? Immerhin konnte man auch mit Timm Golley einen ehemaligen Drittligaspieler verpflichten und hat mit diesem Transfer natürlich für Aufsehen gesorgt.

Der Sportchef antwortet: "In dieser Liga hält sich jeder Klub mit einer offensiven Zielausrichtung zurück. Da schließen wir uns an. Eine Saison ist so lang und da kann viel passieren. Auch, wenn es langweilig klingt: Wir schauen von Spiel zu Spiel und werden am Ende sehen, wofür das reicht."

Mal ganz ehrlich: Wir sprechen hier von einem Drittliga-Profiklub. Das sollten wir nicht anfangen zu träumen. Es gilt für uns in diesem Spiel den SuS 09 Dinslaken so gut wie möglich zu verkaufen und repräsentieren. Dennis Stregwinski

Am 30. September 2023 (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht für die Mannschaft von Trainer Julian Schubert ein großes Spiel auf dem Programm. Es geht in Runde eins des Niederrheinpokals gegen den amtierenden Titelträger: Rot-Weiss Essen. Und: Für Dinslaken gab es in den vergangenen Tagen gute Nachrichten.

Denn es werden dann auf der Bezirkssportanlage Voerder Straße nicht wie zuletzt kommuniziert 500 Fans ins Stadion dürfen, sondern 1500 Zuschauer. "Wir haben einen Sonderantrag bei der Stadt gestellt und glücklicherweise auch das grüne Licht erhalten. Wir wollen zu diesem Spektakel gegen RWE so viele Fans wie nur möglich begrüßen", betont Stregwinski.

Und sportlich, geht da etwas für den Bezirksligisten? Stregwinski antwortet: "Mal ganz ehrlich: Wir sprechen hier von einem Drittliga-Profiklub. Das sollten wir nicht anfangen zu träumen. Es gilt für uns in diesem Spiel den SuS 09 Dinslaken so gut wie möglich zu verkaufen und repräsentieren."