Finaltag der Amateure: Paarungen, Zeiten, Übertragung, Besonderheiten - alle Infos im Überblick

Am Finaltag der Amateure (Samstag, 3. Juni) werden alle 21 Landespokalsieger ermittelt. Paarungen, Anstoßzeiten, TV-Übertragung - alle Infos im Überblick.

Am kommenden Samstag (3. Juni) steigt die achte Ausgabe des Finaltags der Amateure. Bevor am Abend RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Berlin um den DFB-Pokalsieg kämpfen, werden alle 21 Verbandspokal-Sieger ermittelt.

In NRW stehen drei Duelle an:

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen (Niederrhein)

SpVgg Erkenschwick - FC Gütersloh (Westfalen)

1. FC Düren - Viktoria Köln (Mittelrhein)

Seit jegliche Endspiele gebündelt an einem Tag ausgetragen werden, macht die ARD ein Event daraus und überträgt mehrere Stunden lang live. Auch in diesem Jahr wird es eine große Konferenzschaltung zwischen 12.05 Uhr und 19 Uhr geben. Claus Lufen moderiert und wird von Ex-Profi Thomas Broich als Experte unterstützt.

Die Finalduelle werden zu vier verschiedenen Zeiten angepfiffen:

12.15 Uhr: Acht Spiele

14.15 Uhr: Sieben Spiele (auch Düren - Viktoria und Erkenschwick - Gütersloh)

16.15 Uhr: Vier Spiele (auch RWE - RWO)

16.45 Uhr: Zwei Spiele

NRW-Duelle auch im Livestream

Erfreulich für die Fans der NRW-Vereine: Sie haben zudem die Möglichkeit, den Auftritt ihres Klubs in voller Länge zu verfolgen. Die Sportschau überträgt 16 Partien als Einzelspiele im Livestream. Bei den Endspielen in Baden, Rheinland, Südbaden, Württemberg und Südwest fehlt diese Option.

Siegern winkt DFB-Pokalteilnahme

Die Verbandspokal-Sieger dürfen sich nicht nur über eine Trophäe freuen, sondern auch über die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison. Dort warten hochkarätige Gegner und lukrative Einnahmen.

Dabei gibt es allerdings zwei Ausnahmen: In Niedersachsen hat der VfL Osnabrück einen Startplatz im DFB-Pokal bereits sicher. So kann sich Finalgegner Atlas Delmenhorst schon vor Anpfiff über die Teilnahme freuen. Im Saarland sind die Finalisten SV Elversberg und der 1. FC Saabrücken ebenfalls schon qualifiziert. Daher werden die beiden unterlegenen Halbfinalisten ein Entscheidungsspiel austragen.

Auch ein Bezirksligist ist dabei

Am Finaltag der Amateure ist das Teilnehmerfeld bunt gemischt. Es reicht von den Zweitliga-Aufsteigern aus Elversberg und Osnabrück bis zum TuS Immendorf aus der Bezirksliga. Die Rheinländer sind als Siebtligist der klassentiefste aller 42 Finalisten. Insgesamt sind neben Immendorf sieben Dritt-, 18 Regional-, 13 Ober- und drei Verbandsligisten dabei.

Finaltag der Amateure: Alle Paarungen im Überblick

Baden: 1. CfR Pforzheim (Oberliga) - FC-Astoria Walldorf (Regionalliga)

Bayern: FV Illertissen (Regionalliga) - FC Ingolstadt 04 (3. Liga)

Berlin: TuS Makkabi (Oberliga) - Sparta Lichtenberg (Verbandsliga)

Brandenburg: Energie Cottbus (Regionalliga) - FSV Luckenwalde (Regionalliga)

Bremen: FC Oberneuland (Oberliga) - SG Aumund-Vegesack (Oberliga)

Hamburg: TSV Sasel (Oberliga) - FC Teutonia 05 Ottensen (Regionalliga)

Hessen: FSV Frankfurt (Regionalliga) - TSV Steinbach Haiger (Regionalliga)

Mecklenburg-Vorpommern: FSV Einheit 49 Ueckermünde (Verbandsliga) - Rostocker FC (Oberliga)

Mittelrhein: 1. FC Düren (Regionalliga) - Viktoria Köln (3. Liga)

Niederrhein: Rot-Weiss Essen (3. Liga) - Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)

Niedersachsen: Atlas Delmenhorst (Regionalliga) - VfL Osnabrück (3. Liga)

Rheinland: TuS Immendorf (Bezirksliga) - FC Rot-Weiß Koblenz (Regionalliga)

Saarland: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) - SV Elversberg (3. Liga)

Sachsen: 1. FC Lokomotive Leipzig (Regionalliga) - Chemnitzer FC (Regionalliga)

Sachsen-Anhalt: FC Einheit Wernigerode (Oberliga) - Hallescher FC (3. Liga)

Schleswig-Holstein: SC Weiche Flensburg 08 (Regionalliga) - VfB Lübeck (Regionalliga)

Südbaden: FC 08 Villingen (Oberliga) - SV Oberachern (Oberliga)

Südwest: VfR Wormatia Worms (Regionalliga) - TSV Schott Mainz (Oberliga)

Thüringen: FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga) - FSV Wacker Nordhausen (Oberliga)

Westfalen: SpVgg Erkenschwick (Verbandsliga) - FC Gütersloh (Oberliga)

Württemberg: Stuttgarter Kickers (Oberliga) - TSG Balingen (Regionalliga)