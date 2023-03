Niederrheinpokal: Rot-Weiß Oberhausen wendet Blamage ab und löst das erste Finalticket

Rot-Weiß Oberhausen ist der erste Finalist im Niederrheinpokal. Im Halbfinale gegen Germania Ratingen verhinderte RWO knapp eine Blamage.

Halbfinale Nummer eins im diesjährigen Niederrheinpokal stand auf dem Programm. Schon der Austragungsort hatte für Diskussionen gesorgt - RevierSport berichtete. So musste Underdog Germania Ratingen sein Spiel gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen im Stadion Niederrhein bestreiten.

Doch der Oberligist schockte den Favoriten im eigenen Wohnzimmer früh. Nach gerade einmal 30 Sekunden ging der Oberligist mit einem überfallartigen Angriff in Führung. Mike Koenders war per Kopf erfolgreich.

Die Oberhausener mussten sich erst einmal schütteln, übernahmen dann allerdings nach und nach das Kommando. Es entwickelte sich das erwartete Spiel: RWO schnürte die Ratinger in der eigenen Hälfte ein, die Außenseiter rührten Beton an und wollten hin und wieder kontern.

Bis zur Halbzeit konnten die Oberhausener Ratingen-Schlussmann Luca Fenzl trotz einiger guter Gelegenheiten nicht überwinden. Nach 45 Minuten führte der Außenseiter 1:0 und hatte das Finale im Blick.

Aber RWO wollte die Sensation unbedingt abwenden und drängte auf den Ausgleich. Ein Joker erlöste die Kleeblätter schließlich: Sebastian Mai glich keine Minute nach seiner Einwechslung aus (61.). Sven Kreyer sorgte nur zwei Minuten später für die rot-weiße Führung.

Jetzt musste Ratingen plötzlich offensiv wieder auftauchen, tat sich aber sehr schwer, überhaupt in Abschlussgelegenheiten zu kommen. In der 82. Minute trafen die Ratinger noch einmal Aluminium, in Minute 87 verfehlte der ehemalige Oberhausener Moses Lamidi knapp. Nach einem knapp verpassten Freistoß der Ratinger aus rund 35 Metern fiel doch noch das 3:1 durch Rinor Rhexa (90.) - Durchatmen bei RWO, das es seinerseits verpasste, den Deckel früher drauf zu machen.

Der zweite Finalist wird am Dienstag (29. März, 19 Uhr) ermittelt. Dann empfängt Regionalligist 1. FC Bocholt Drittligist Rot-Weiss Essen.