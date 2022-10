NR-Pokal: SSVg Velbert blamiert sich beim Bezirksligisten, Schonnebeck verschießt alle Elfme

Das Achtelfinale im Niederrheinpokal ist bis auf das Essener Stadtderby gespielt.

Sieben der acht Partien des Achtelfinals im Niederrheinpokal standen am Mittwoch auf dem Plan.

Und wie im Westfalenpokal gab es auch am Niederrhein Überraschungen. Zwar nicht in der Form, dass es keinen Klub oberhalb der Oberliga im Wettbewerb gibt, aber dennoch gab es einige Ergebnisse, die so nicht zu erwarten waren.

So musste die SSVg Velbert die Segel streichen, beim Bezirksligisten ASV Mettman gab es eine 1:3-Pleite. Sicher mehr als eine Überraschung, dass der Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein sich beim Siebtligisten aus dem Wettbewerb verabschiedete. Nachdem der Underdog schnell mit 3:0 führte, kam die SSVg durch Cellou Diallo nur noch auf 1:3 heran.

Neben diesem Spiel gab es drei Oberliga-Duelle. Hier besiegte der TSV Meerbusch Hamborn 0:7 mit 4:1. Und der SV Sonsbeck konnte sich beim 1. FC Kleve mit 1:0 durchsetzen.

Beim dritten Duell ging es ins Elfmeterschießen - die Spielvereinigung Schonnebeck konnte zwei Führungen gegen Germania Ratingen nicht ins Ziel retten. Und im Elfmeterschießen behielten die Ratinger die Oberhand, weil Torhüter Luca Fenzl zwei Strafstöße parieren konnte und Nils van den Woldenberg über das Tor schoss. Ohne einen verwandelten Elfmeter schieden die Essener aus.

Auch bei den restlichen drei Partien ging es eng zu - trotz der Ligenunterschiede. Der Wuppertaler SV (Regionalliga) drehte einen Rückstand beim Landesligisten Mülheimer FC in einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung. Lion Schweers und Tobias Peitz bewahrten Wuppertal vor einer Blamage.

Noch dramatischer ging es in Krefeld und Düsseldorf zu. Bei den Partien KFC Uerdingen - Rot-Weiß Oberhausen (2:2 nach 120 Minuten) und TuRU Düsseldorf - 1. FC Bocholt (3:3 nach 120 Minuten) ging es in das Elfmeterschießen.

Und Uerdingen machte es wie Schonnebeck. Alle Elfmeter wurden verschossen, daher jubelte RWO am Ende, dabei hatten auch die Kleeblätter zwei Mal vom Punkt vergeben. Das Elfmeterschießen in Düsseldorf war ebenfalls denkwürdig. Nach 14 Elfmetern setzte sich der 1. FC Bocholt durch und steht als dritter Regionalligist im Viertelfinale.

Der letzte Teilnehmer für das Viertelfinale, das am 19. November 2022 ausgetragen werden soll, wird am Dienstag, 25 Oktober (19:30 Uhr) ermittelt, wenn der Oberligist ETB SW Essen im Stadtduell den Drittligisten Rot-Weiss Essen am Uhlenkrug erwartet.