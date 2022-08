Niederrheinpokal: "Richtiger RWO-Junge" erhält nach Dreierpack Lob von Terranova

Beim Kantersieg im Niederrheinpokal von Rot-Weiß Oberhausen gegen Union Hamborn wurde RWO-Stürmer Kilian Skolik in der zweiten Halbzeit eingewechselt und erzielte einen Dreierpack.

In der ersten Runde des Niederrheinpokals traf Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen auf Kreisligist MTV Union Hamborn und gewann standesgemäß mit 13:0 (5:0) im heimischen Stadion Niederrhein. Beim Stand von 7:0 in der 52. Minute wechselte RWO-Trainer Mike Terranova seinen Schützling Kilian Skolik ein. Der Youngster bedankte sich dafür mit einem Dreierpack.

Skolik ist den Oberhausener Fans kein Unbekannter. Der 19-jährige durchlief bereits die Jugendmannschaften von RWO und ist seit Beginn dieser Spielzeit fester Bestandteil in der ersten Mannschaft. Zwar wartet Skolik nach fünf Spieltagen in der Regionalliga West noch auf seinen ersten Treffer im Meisterschaftsrennen, in der ersten Runde des Pokals war Skolik jedoch dreimal erfolgreich, zweimal davon per Kopf.

„Es ist super wichtig, in solchen Spielen Selbstvertrauen zu tanken. Jeder muss für das kommende Spiel gegen Rödinghausen bereit sein. Ich freue mich sehr, dass ich getroffen habe. Die ganze Mannschaft hat einen super Auftritt gezeigt. Wir haben den Gegner ernst genommen und alles gegeben”, bilanzierte Skolik nach dem Weiterkommen im Pokal.

In Bezug auf seine zwei Kopfballtreffer gab Skolik nach der Partie ein ehrliches Statement ab: „Normalerweise habe ich beim Kopfballspiel noch meine Defizite. In den letzten Wochen habe ich versucht, es im Training weiter zu verbessern und ich bin froh, dass es gegen Hamborn auch auf dem Platz geklappt hat”, erklärte der junge Stürmer.

Auch Oberhausens Cheftrainer Terranova freute sich nach dem Weiterkommen im Niederrheinpokal über den Erfolg seiner Mannschaft. Obwohl es sich beim Gegner Hamborn um einen Kreisligisten handelte, nahm die Mannschaft von Rot-Weiß das Pokalspiel nach Aussagen des Trainers sehr ernst.

Kilian kommt aus der eigenen Jugend und ist ein richtiger RWO-Junge. Ich glaube, dass ihm diese drei Tore sehr gut tun werden. Mike Terranova

In Bezug auf Skoliks Dreierpack im Pokalspiel erklärte der Trainer weiter, dass es für den Stürmer wichtig sei, sich über solche Spiele das nötige Selbstbewusstsein für die Liga zu holen.

„Kilian kommt aus der eigenen Jugend und ist ein richtiger RWO-Junge. Ich glaube, dass ihm diese drei Tore sehr gut tun werden. Zuletzt hat er in manchen Situationen etwas unglücklich agiert und ich glaube, er braucht die Tore einfach, um sich als Stürmer das nötige Selbstvertrauen zu holen. Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial. Zwar muss er in manchen Situationen noch etwas ruhiger agieren, ansonsten macht er seine Sache jedoch ordentlich”, erklärte Terranova in Bezug auf seinen Angreifer.