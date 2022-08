RWE: Mit dieser Elf soll der erste Pflichtsieg der Saison eingefahren werden

Rot-Weiss Essen spielt am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Niederrheinpokal. Rot-Weiss bleibt in Essen. Es geht zum SV Burgaltendorf.

Rot-Weiss Essen will in dieser Saison den ersten Pflichtsieg einfahren. Denn in der Liga wartet RWE nach fünf Begegnunegn noch auf den ersten Erfolg.

Am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) soll es so weit sein. RWE spielt beim SV Burgaltendorf um das Ticket zur 2. Runde des Niederrheinpokals 2022/2023.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski setzt auf dem Kunstrasenplatz an der Windmühle auf Felix Wienand im Tor. Davor agieren Sandro Plechaty, Mustafa Kourouma, Enrique Rios Alonso und Fabian Rüth. Im Mittelfeld sollen Cedric Harenbrock, Felix Schlüsselburg und Erolind Krasniqi für Gefahr sorgen. Im Angriff setzt Dabrowski auf Aurel Loubongo, Ron Berlinski und Kevin Holzweiler.

Burgaltendorf: Hollenbeck - Andres, Metke, S. Schneider, Rölver, Schulz, Viefhaus, Lovric, Tavio Y Huete, M. Glahn, Möller. Bank: Sahintürk, Kaiser, Scheider, Moreno Gonzalez, Michelitsch, A. Glahn, Ni. Schneider, Naoumov, Seidelmann RWE: Wienand - Plechaty, Kourouma, Rios Alonso, Rüth - Krasniqi, Schlüsselburg, Harenbrock - Loubongo, Berlinski, Holzweiler. Bank: Koczor, Römling, Herzenbruch, Engelmann, Tarnat, Young, Kefkir Schiedsrichter: Cedric Gottschalk Zuschauer: 800 (ausverkauft)

Burgaltendorf ist in die Bezirksliga mit zwei Pleiten (1:6 und 2:7) gestartet. So dass sich Jörg Oswald, Sportlicher Leiter des Siebtligisten, auch überhaupt keine Hoffnungen im Pokalspiel gegen RWE macht.

Oswald: "Nein! Da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen. Nach diesem fatalen Saisonstart strotzen wir nicht gerade vor Selbstvertrauen. Ich sage es mal so: Ich hoffe, dass es nicht allzu bitter für uns wird."

Am 5. Dezember 2019 kam der SV Burgaltendorf bis ins Niederrheinpokal-Viertelfinale. Hier ging es dann zur Hafenstraße zu Rot-Weiss Essen. "1:9 haben wir damals verloren. Davor haben wir drei Oberligisten rausgekegelt und haben in der Landesliga gespielt. Jetzt sind wir Bezirksligist, RWE endlich in die 3. Liga aufgestiegen, deshalb: Sollten wir unter dieser 1:9-Niederlage bleiben, dann wäre ich schon zufrieden."