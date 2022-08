Rot-Weiss Essen: Termin für Pokalduell von RWE in Burgaltendorf steht

Rot-Weiss Essen trifft in der ersten Runde des Niederrheinpokals auf den SV Burgaltendorf. Jetzt wurde die Partie zeitgenau angesetzt.

In der ersten Runde des Niederrheinpokals trägt Rot-Weiss Essen ein stadtinternes Duell aus, Bezirksligist SV Burgaltendorf wartet zum Start in den Wettbewerb, dessen Gewinner sich für den DFB-Pokal der kommenden Saison qualifiziert.

Nun wurde die Begegnung zeitgenau terminiert: Am Dienstag, 23. August, wird um 19 Uhr gespielt. Ungewöhnlich: Die Klubs verzichten darauf das Heimrecht zu tauschen, und so kommt der Drittligist RWE zum Siebtligisten an die Bezirkssportanlage an der Windmühle. Das teilte Rot-Weiss mit.

Dann wollen es die Burgaltendorfer besser machen als vor drei Jahren. Da ging es im Viertelfinale gegen Rot-Weiss. 1:9 hieß es am Ende der Partie, die damals an der Hafenstraße ausgetragen wurde. "Natürlich werden wir unser bestes geben und versuchen alles rauszuholen was geht. Das wird ein Highlight, auf das wir uns alle freuen können", erklärte SVA-Trainer Andreas Krippel neulich.

Zwei Tage vor dem Pokalspiel sind die Burgaltendorfer noch in der Liga im Einsatz, sie gastieren sonntags beim SC Werden-Heidhausen. RWE hat nach dem Drittliga-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag einen Tag länger Zeit zur Vorbereitung.