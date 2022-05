Highlights im Video: WSV schmeißt RWE aus dem Pokal

Der Wuppertaler SV ist mit einem Sieg gegen Rot-Weiss Essen ins Endspiel des Niederrheinpokals eingezogen. Hier gibt es die Highlights des Halbfinals.

Großer Jubel in Wuppertal, der WSV ist am Dienstagabend mit einem Sieg gegen Rot-Weiss Essen in das Endspiel des Niederrheinpokals eingezogen. Mit 3:1 entschieden die Gastgeber das Halbfinale vor über 11.000 Zuschauern im Stadion am Zoo für sich. Roman Prokoph per Doppelpack (16., 68.) und Kevin Rodrigues Pires (21.) trafen für die Wuppertaler, Marius Kleinsorge erzielte den zwischenzeitlichen Anschluss für die Gäste aus Essen (21.).

Die Tore und alle weiteren Höhepunkte der Pokalpartie gibt es hier im Video von Staige.tv.