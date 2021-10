Niederrheinpokal: Mega-Blamage für Oberligisten

Große Teile der 2. Runde im Niederrheinpokal sind gespielt. Es gab Überraschungen am Mittwoch.

In der ersten Runde des Niederrheinpokals gab es gleich sieben Überraschungen.





Mit dem Cronenberger SC, dem VfB Homberg, dem SC Düsseldorf-West, TuRU Düsseldorf, Ratingen 04/19, dem FSV Duisburg und Niederwenigern mussten sieben Teams aus der Regionalliga oder der Oberliga die Segel streichen.

Nun steht die 2. Runde an. Am Dienstag setzten sich alle Favoriten durch. Am Mittwoch sah das etwas anders aus. Speziell der Oberligist 1. FC Mönchengladbach kam böse unter die Räder. Beim Bezirksligisten Viktoria Goch gab es beim 0:8 nichts zu holen. Was für eine Mega-Blamage.

Auch überraschend: Blau-Weiß Dingden (Landesliga) setzte sich mit 1:0 gegen den Oberligisten Jahn Hiesfeld durch. Und der SV Walbeck gewann nach Elfmeterschießen 7:6 gegen das klassenhöhere Team vom VfL Rhede. Und vor allem: Der Essener Bezirksligist Adler Union Frintrop bezwang den Oberligisten SF Baumberg mit 2:1 nach Verlängerung.

Spannend hat es auch der KFC Uerdingen gemacht. Der Regionalligist setzte sich nach einem 0:1-Rückstand erst in der Verlängerung gegen den Landesligist SGE Bedburg-Hau durch. Am Ende stand ein 4:1 für den KFC.

Dienstag, 12. Oktober 2021

MSV Düsseldorf - SC Velbert 2:4

SuS Haarzopf - Spvgg. Sterkrade-Nord 0:3

Wuppertaler SV - SC Werden-Heidhausen 4:0

ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Fortuna Elten 12:0

Rot-Weiß Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg 5:1

SV St. Tönis - 1. FC Monheim 0:3

SV Burgaltendorf - SV Straelen 1:4

Mittwoch, 13. Oktober 2021

SGE Bedburg-Hau - KFC Uerdingen 1:4 n.V.

SV Brünen- TuS Fichte Lintfort 0:2

1. FC Viersen - 1. FC Bocholt 2:5

Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg 2:1 n.V.

RuWa Dellwig - TSV Meerbusch 0:6

SV Blau-Weiß Dingden - TV Jahn Hiesfeld 1:0

DJK Neuss-Gnadental - TVD Velbert 0:4

Sportfreunde Neuwerk - Rot-Weiss Essen 0:7

SV Rindern - SC Germania Reusrath 4:2

Viktoria Goch - 1. FC Mönchengladbach 8:0

TuS Drevenack - Viktoria Buchholz 0:2

SV Walbeck - VfL Rhede 7:6 n.E.

DSC Preußen - SV Sonsbeck 1:5

TuB Mussum - SV Scherpenberg 1:5

SV Union Velbert - SC Kapellen-Erft 0:4

VSF Amern - Mülheimer FC 97

SV 09/35 Wermelskirchen - DJK Teutonia St. Tönis 2:5 n.V.

Donnerstag, 14. Oktober 2021, 19 Uhr

ESC Rellinghausen - 1. FC Kleve

DJK Sportfreunde Katernberg - SSV Germania Wuppertal 19:30 Uhr

Sonntag, 17. Oktober 2021, 15 Uhr

SV Germania Grefrath - VfB 03 Hilden

MTV Union Hamborn - SpVg Schonnebeck 15:30 Uhr

Mittwoch, 20. Oktober 2021, 19:30 Uhr

FC Hellas Krefeld - MSV Duisburg

GSV Viktoria Suderwick - FC Kray

SV Hösel - SSVg Velbert 19:45 Uhr

Donnerstag, 21. Oktober 2021, 19:30 Uhr

VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal