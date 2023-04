Westfalenliga 2 Westfalia Herne vor dem Abstieg - Top-Duo mit Kantersiegen

In der Westfalenliga 2 marschiert der FC Brünninghausen in Richtung Aufstieg, zwei Mannschaften stehen vor dem Abstieg. In der Westfalenliga 1 setzt sich Erkenschwick wieder an die Tabellenspitze.