Halle Essen: Sieger, Torschützen, Weiße Westen - Die Auszeichnungen der Stadtmeisterschaft

Die SF Niederwenigern haben die diesjährige Essener Hallenstadtmeisterschaft gewonnen. Doch neben den Turniersiegern wurden auch viele weitere Akteure ausgezeichnet.

Die 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft ist vorbei. Nach einem rundum gelungenen Wettbewerb setzten sich schließlich die SF Niederwenigern im Finale mit 4:1 gegen die SpVg Schonnebeck durch.

Doch nicht nur der Sieger wurde bei der anschließenden Siegerehrung ausgezeichnet. Des Weiteren wurde der Fair-Play-Pokal verliehen, der Torschützenkönig gekürt, die besten Torhüter ausgezeichnet und der Spieler des Turniers gewählt.

Für ihre faire Spielweise wurden am Finaltag gleich zwei Mannschaften ausgezeichnet. Den zweiten Platz holte dabei die SG Essen-Schönebeck. Zwar war der Bader SV am Finaltag nicht mehr dabei, jedoch gewann der Kreisligist den Fair-Play-Pokal. Zuvor war der Bader SV überraschenderweise und unter großem Jubel der mitgereisten Fans bis in die Endrunde gekommen.

Den besten Torschützen des Turniers stellte in diesem Jahr der SV Burgaltendorf. Mittelfeldspieler Maurice Tavio y Huete erzielte elf Tore und war somit der torgefährlichste Spieler. In der Endabrechnung belegte der SV den fünften Platz, nachdem der Bezirksligist den Vogelheimer SV im Neunmeterschießen besiegen konnte.





Die Auszeichnung des besten Torhüters wurde gleich zweimal verliehen. Sebastian Nisiewicz von Pokalsieger SF Niederwenigern und Omar Allouche vom Vogelheimer SV überzeugten durch ihre Leistungen auf der Linie und hielten ihre Mannschaften mit starken Paraden auf Kurs.

Zum besten Spieler des gesamten Turniers wurde Robin Brandner von der SpVg Schonnebeck gewählt. Zwar musste sich der favorisierte Oberligist im Finale geschlagen geben, jedoch marschierten die “Schwalben” im Vorfeld quasi nach Belieben durch den Wettbewerb. Brandner hatte durch seine Tore und Vorlagen großen Anteil am Finaleinzug seiner Mannschaft.

Die Platzierungen der Hallenstadtmeisterschaft in der Übersicht:

Sieger: SF Niederwenigern

Zweiter: SpVg Schonnebeck

Dritter: SG Essen-Schönebeck

Vierter: DJK Adler Union Frintrop

Fünfter: SV Burgaltendorf

Sechster: Vogelheimer SV

Siebter: ETB Schwarz-Weiß Essen

Achter: TGD Essen-West

Weitere Infos zum Finaltag gibt es hier.