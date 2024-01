Nur knapp scheiterte RWE II in der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft. Der Trainer war trotzdem sehr zufrieden.

In der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft musste sich B-Ligist Rot-Weiss Essen II gegen starke Gegner beweisen. Gegen Landesligist SpVgg. Steele 03/09 und Oberligist ETB SW Essen musste das Team um Trainer Stefan Lorenz in der Sporthalle Am Hallo zum Härtetest ran.

Bis zum letzten Gruppenspiel konnten sich die Rot-Weissen Chancen auf das Weiterkommen ausrechnen. Nach einem 4:2 Sieg gegen DJK SG Altenessen und zwei 2:2-Remis, gegen Stoppenberg und den ETB, fiel die Entscheidung über den Einzug in die Endrunde im letzten Spiel gegen Steele.

Die Spielvereinigung wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und RWE II musste sich mit einem deutlichen 1:5 geschlagen geben. Trotz des äußerst knappen Ausscheidens der rot-weissen Reserve war der Coach mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als zufrieden: „Mit ETB und Steele hatten wir zwei starke Konkurrenten in der Gruppe. Deswegen können wir mit unseren Ergebnissen heute sehr zufrieden sein.“

Durch eine Verletzung im letzten Gruppenspiel wurde die Stimmung auf Seiten von RWE getrübt. „Sowas überschattet die gute Leistung und das gute Ergebnis. Das tut natürlich weh. Verletzungen will man bei so einem Turnier immer vermeiden,“ ärgerte sich Lorenz, der die nächsten Wochen auf seinen Torjäger Dominik Milaszewski (Muskelbündelriss) verzichten muss.

Die Halle war eine gute Vorbereitung für die Rückrunde und die Leistung lässt uns hoffen, dass wir den Aufstieg endlich schaffen. Stefan Lorenz

Der Fokus liegt nun auf der Rückrunde. Dort soll der ersehnte Aufstieg in die Kreisliga A gelingen. Mit 45 Punkten steht RWE II ohne Punktverlust an der Spitze der Kreisliga B. Satte zehn Punkte Abstand hat der Tabellenführer zum Zweitplatzierten Ballfreunde Bergeborbeck. In der Liga muss RWE II an die Leistungen in der Halle anknüpfen. „Wir müssen jetzt in der Rückrunde unsere Hausaufgaben machen. Die Halle war eine gute Vorbereitung für die Rückrunde und die Leistung lässt uns hoffen, dass wir den Aufstieg endlich schaffen“, zeigt sich Lorenz optimistisch.

Ende Januar startet das Team um Trainer Lorenz in eine Reihe von Vorbereitungsspielen. Der erste Test findet am Sonntag, 28. Januar gegen SG Essen-Schönebeck II (15 Uhr) statt. In der Liga müssen die Rot-Weissen am Sonntag, 3. März (11 Uhr) zum Spitzenduell nach Bergeborbeck.