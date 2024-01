Bezirksligist DJK Sportfreunde Katernberg möchte auch die Zwischenrunde bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft überstehen. Der Torjäger fällt allerdings aus.

Am 06. Januar startete die 28. Auflage der Essener Hallenstadtmeisterschaft. Direkt am ersten Tag war der letztjährige Finalist DJK Sportfreunde Katernberg in einer Hammer-Gruppe mit den Liga-Konkurrenten SV Burgaltendorf und Tusem Essen sowie Kreisliga A-Spitzenreiter Fatihspor Essen gefordert.

Katernberg gab sich keine Blöße und gewann die Gruppe mit neun von neun möglichen Punkten. Trotzdem war Trainer Sascha Fischer nicht vollends zufrieden: "Die Vorstellung hat zwar gereicht, um Gruppenerster zu werden, aber trotzdem hatten wir uns mehr vorgestellt. Wenn man weit kommen will, muss man noch deutlich mehr zeigen. Es ist aber auch normal, dass man in der ersten Runde noch nicht seine beste Leistung zeigt."

In der Qualifikationsrunde gab es für Katernberg, trotz der makellosen Punkteausbeute, einen großen Wermutstropfen: Torjäger Kevin Zamkiewicz sah im zweiten Spiel gegen Burgaltendorf die Rote Karte. Es war eine sehr harte Entscheidung. Der Schiedsrichter hatte ein Nachtreten von Zamkiewicz gewertet, das war allerdings auf den Videobildern nicht zu sehen. Somit muss der 34-Jährige in der Zwischenrunde ohne einen wirklichen Grund passen.

Fischer konnte diese Entscheidung des Unparteiischen überhaupt nicht nachvollziehen: "Ich bin echt erbost. Der Schiedsrichter hatte mir nach dem Spiel gesagt, dass Kevin mit beiden Beinen nachgetreten hätte. Im Video war dann aber klar zu erkennen, dass er überhaupt nichts gemacht hat. Selbst eine Zwei-Minuten-Strafe wäre zu viel gewesen. Keine Ahnung, was der Schiedsrichter da gesehen hat. Das war wirklich erschreckend schwach von ihm. Zumindest wurde Kevin aber nur für eine Woche gesperrt."

Auch ohne Zamkiewicz ist das Ziel klar: Katernberg will die Zwischenrunde überstehen, um auch am letzten Wochenende vertreten zu sein. Der Bezirksligist hat erneut eine anspruchsvolle Gruppe erwischt.

Oberligist Adler Union Frintrop, der ambitionierte Bezirksligist Vogelheimer SV und A-Ligist NK Croatia sind die Kontrahenten. "Wir hoffen, dass wir den Ausfall von Kevin kompensieren können. Letztes Jahr haben wir es sogar geschafft, drei wichtige Spieler zu ersetzen. Wir haben eine harte Gruppe erwischt und werden uns steigern müssen", blickt Fischer voraus.