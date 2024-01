Halle Krefeld: KFC in Finalrunde - Ultras nach "dummer Aktion" sehr verärgert

Der KFC Uerdingen ist in die Finalrunde der Krefelder Hallenstadtmeisterschaft eingezogen. Ein Chaot sorgte jedoch für einen negativen Höhepunkt am Samstag.

Marcus John, Trainer und Sportchef des KFC Uerdingen, gönnte seinen Oberliga-Leistungsträgern noch eine Pause. Das Gros des KFC-Kaders wird erst am Montag, 8. Januar, zum Trainingsauftakt erwartet.

Derweil mussten Leon Philipp Meißner und Justin Klein aus dem Oberliga-Kader schon am Samstag ran. Der KFC trat mit einem Team aus U19-Spielern sowie dem genannten Trio bei der Krefelder Hallendstadtmeisterschaft an. Und nach vier Spielen in der Glockenspitzhalle konnte sich der von Atta Güner, U19-Coach und Sportlicher Leiter des Nachwuchsbereichs, KFC-Hallenkader für die Finalrunde qualifizieren.

Der diesjährige Krefelder Budenzauber, der vom FC Hellas Krefeld ausgerichtet wird, erlebte aber auch einen negativen Höhepunkt.

Ein KFC-Chaot wollte für Aufsehen sorgen und zündete einen Rauchtopf. Der Ärger in der Halle war natürlich groß - auch auf Seiten der restlichen, sehr friedlichen und lautstarken KFC-Fans.

Gerade bei Pyrotechnik hat die Sicherheit aller Besucher für uns allerdings höchste Priorität. Deswegen kommt für uns ein Einsatz von Pyrotechnik in geschlossenen Hallen zu keinem Zeitpunkt infrage und somit distanzieren wir uns als Gruppe sowie als aktive Fanszene des KFC Uerdingen 05 ganz klar von der heutigen dummen Aktion! Ultras Aktion

Die Ultras Krefeld distanzierten sich auch per offenen Brief sofort von dieser dummen Aktion. "Gerade in der aktuellen Situation, in der sich unser Club aktuell befindet, wollen wir innerhalb der eigenen Stadt positive Werbung für unseren Club und unsere Farben betreiben. Insgesamt ist uns das heute sicherlich auch gelungen, der Einsatz eines Rauchtopf kurz vor Ende des letzten Gruppenspiels des KFC lässt dieses positive Bild allerdings in den Hintergrund rücken", schreiben die Ultras auf ihrer Homepage.

Und weiter heißt es: "Als Ultragruppierung ist Pyrotechnik wie ein Schal, eine Fahne oder auch eine Choreo ein Stilmittel für eine farbenfrohe und lebendige Fankurve. Gerade bei Pyrotechnik hat die Sicherheit aller Besucher für uns allerdings höchste Priorität. Deswegen kommt für uns ein Einsatz von Pyrotechnik in geschlossenen Hallen zu keinem Zeitpunkt infrage und somit distanzieren wir uns als Gruppe sowie als aktive Fanszene des KFC Uerdingen 05 ganz klar von der heutigen dummen Aktion!"

Die Spiele des KFC Uerdingen im Überblick:

KFC Uerdingen – SV Oppum 1:0

SV Vorst – KFC Uerdingen 1:0

KFC Uerdingen – Hülser SV 0:0

TSV Meerbusch – KFC Uerdingen 1:2

Anadolu-Türkspor – KFC Uerdingen 1:3

Zur Info: Der Beginn der Finalrunde ist am Sonntag, 7. Januar 2024, um 12 Uhr. Das Finale ist für 17.55 Uhr geplant.