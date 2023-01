Halle Essen: 25 Tore in drei Spielen - Topfavorit Schonnebeck in bestechender Form

Die SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein ließ während der Zwischenrunde bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft nichts anbrennen. Cheftrainer Dirk Tönnies war sehr zufrieden.

Die SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein hat während der diesjährigen Essener Hallenstadtmeisterschaft ihren Sold erfüllt und ist ohne große Mühe in die nächste Runde eingezogen. Während der Spiele in der Zwischenrunde spielten sich die Schwalben teilweise in einen regelrechten Rausch.

Schonnebeck wurde nach dem Erfolg in der letzten Woche in die Gruppe 3 eingeteilt. Die Gegner der Spielvereinigung hießen SV Borbeck, NK Croatia Essen und TuS Helene Essen. Die Mannschaft von Cheftrainer Dirk Tönnies ging als klarer Favorit in jede Partie und wurde dieser Rolle mehr als gerecht. Die Schwalben gewannen alle drei Spiele mit einem Torverhältnis von 25:3. Alle Highlights der Zwischenrunde gibt es hier.

Wir haben die Geschichte ruhig und sachlich durchgezogen und das war genau das, was wir wollten. Es hat sich keiner verletzt und aus unserer Sicht ist es optimal gelaufen. Dirk Tönnies

Schwalben-Trainer Tönnies war nach dem Weiterkommen seiner Mannschaft zufrieden mit der Vorstellung seiner Spieler: „Wir hatten einen relativ entspannten Tag, weil die Jungs das sehr, sehr gut gemacht haben. Genau so haben wir uns das auch vorgestellt. Die Jungs haben gut gespielt und sehr schöne Tore erzielt. Riesen Kompliment an meine Truppe. Wir haben die Geschichte ruhig und sachlich durchgezogen und das war genau das, was wir wollten. Es hat sich keiner verletzt und aus unserer Sicht ist es optimal gelaufen”, bilanzierte Tönnies nach der gemeisterten Zwischenrunde.

Bereits im ersten Spiel setzte Schonnebeck gleich ein Ausrufezeichen und fegte den späteren Gruppenzweiten vom SV Borbeck mit 10:1 vom Hallenboden.

Ausblick auf die nächste Runde

Da der Stadtrivale vom ETB SW Essen überraschenderweise nicht den Sprung in die nächste Runde geschafft hat, sind die Schonnebecker nun heißer Anwärter auf den Titel. Trotz Favoritenrolle blickte Tönnies besonnen auf die nächste Runde am kommenden Samstag.

„Wir werden natürlich erstmal schauen, wer mit uns in der Gruppe sein wird und dann ist unser Ziel, dass wir natürlich auch den Sonntag erreichen. Bisher ist es natürlich sehr gut und souverän gelaufen, aber jeder Tag ist neu und wir müssen uns auf jeden Gegner neu einstellen. Unser Ziel wird auf jeden Fall sein, dass wir die Runde am nächsten Samstag erfolgreich bestreiten, um auch am kommenden Sonntag mit von der Partie zu sein”, erklärte der Schwalben-Trainer in Bezug auf die nächste Runde.

Auch der Ligabetrieb ist für die SpVg Schonnebeck nicht mehr in allzu weiter Ferne. Am 29.01 um 14:30 rollt der Ball wieder für die Essener in der Oberliga Niederrhein. An diesem Tag wird der SC Union Nettetal zu Gast am Schetters Busch sein.