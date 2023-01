Halle Essen: So lief der erste Tag der Zwischenrunde

Am 14. und 15. Januar steht die Zwischenrunde bei der Hallenstadtmeisterschaft in Essen an. Hier geht es zum Liveticker.

In Gruppe 3 belegt Barrispor 84 den ersten Rang, gefolgt vom FC Blau Gelb Überruhr auf Platz zwei. Damit sind beide Mannschaften eine Runde weiter. In Gruppe 4 zieht der DJK SF Katernberg als Gruppenerster in die nächste Runde ein. Auch der ESC Rellinghausen ist als Gruppenzweiter in der nächsten Runde.

24. Spiel: FC Stoppenberg - ESC Rellinghausen 2:10

Tore: 0:1 Bluni (1.), 0:2 Holz (3.), 0:3 Beckmann (5.), 0:4 Bluni (6.), 0:5 Pirogov (7.), 0:6 Özer (9.), 0:7 Beckmann (10.), 0:8 Huxholt (10.), 0:9 May (11.), 1:9 Hillemann (12.), 2:9 Nett (15.), 2:10 Bluni (15.)

Zweistellig zum Abschluss! Der ESC zündet zum Abschied des Tages ein Feuerwerk und besiegt den FC Stoppenberg mit 10:2!

23. Spiel: DJK SF Katernberg - Gehörlosen TSV Essen 5:2

Tore: 1:0 Fischer (2.), 2:0 Fischer (4.), 2:1 Nouali (6.), 3:1 Fischer (6.), 4:1 Hollweg (12.), 4:2 Nouali (13.), 5:2 Welscher (13.)

Der DJK SF Katernberg zeigt erneut eine starke Leistung und besiegt den GTSV Essen hochverdient mit 5:2. Die Katernberger beenden die Zwischenrunde auf Platz eins in Gruppe 4.

22. Spiel: Heisinger SV - ETB SW Essen 1:3

Tore: 0:1 Fadika (9.), 0:2 Gotzeina (11.), 1:2 Gründer (11.), 1:3 Sahin (13.)

Der ETB SW Essen gewinnt doch noch ein Spiel in dieser Zwischenrunde und schlägt den Heisinger SV nach einer umkämpften Partie verdient mit 3:1.

21. Spiel: FC Blau Gelb Überruhr - Barrispor 84 2:3

Tore: 0:1 Sevinc (4.), 1:1 Bayraktar (6.), 1:2 Khodr (7.), 2:2 Burczyk (10.), 2:3 Gerim (13.)

Barrispor schlägt Überruhr in einer hart umkämpften Partie mit 3:2! Asil Gerim erzielte zwei Minuten vor schluss den alles entscheidenden Treffer.

20. Spiel: DJK SF Katernberg - FC Stoppenberg 8:1

Tore: 1:0 Dutschke (2.), 2:0 Fischer (3.), 3:0 Jügel (6.), 4:0 Fischer (9.), 5:0 Hollweg (10.), 6:0 Hollweg (13.), 7:0 Hollweg (14.), 7:1 Patro (15.), 8:1 Unger (15.)

Wunderbare Partie der DJK SF Katernberg. Besonders Philip Hollweg drehte in der Schlussphase nochmal auf und erzielte einen lupenreinen Hattrick. 8:1 lautet der Endstand gegen den FC Stoppenberg.

19. Spiel: ESC Rellinghausen - Gehörlosen TSV Essen 3:2

Tore: 0:1 Oberdörfer (1.) , 2:0 Suslik (9.), 2:1 Özer (10.), 2:2 Pirogov (10.), 3:2 Bluni (15.)

In letzter Sekunde erzielt Julian Bluni den entscheidenden Treffer für den ESC und sorgt mit seinem Tor gleichzeitig für den Endstand von 3:2.

18. Spiel: FC Blau Gelb Überruhr - Heisinger SV 2:2

Tore: 1:0 Kizilisik (1.), 1:1 Brötzmann (2.), 2:1 Burczyk (10.), 2:2 Brötzmann (14.)

Kurz vor Schluss erzielt Tobias Brötzmann den Ausgleich für seinen Heisinger SV und die Spieler liegen sich jubelnd in den Armen. Zwar machte der SV weiter bis zu letzten Sekunde Druck, für einen Dreier reichte es jedoch nicht mehr. 2:2 der Endstand.

17. Spiel: ETB SW Essen - Barrispor 84 1:2

Tore: 0:1 Auib (4.), 1:1 Akhal (5.), 1:2 Gerim (9.)

Auch im zweiten Spiel des Tages verliert der ETB gegen einen unterklassigen Gegner. Nach einem harten Kampf von Barrisspor muss sich der Oberligist erneut geschlagen geben. 1:2 lautet der Endstand.

16. Spiel: Gehörlosen TSV Essen - FC Stoppenberg 5:2

Tore: 1:0 Nouali (2.), 2:0 Peters (10.), 2:1 Harter (11.), 3:1 Suslik (12.), 3:2 Scholz (14.), 4:2 Plenk (14.), 5:2 Peters (15.)

Der GTSV gewinnt die Partie nach einer starken Leistung gegen Stoppenberg. Peters erzielte einen Doppelpack und seine Mannschaft überzeugte durch genaues Passspiel und tolle Kombinationen.

15. Spiel: ESC Rellinghausen - DJK SF Katernberg 1:2

Tore: 1:0 Bluni (12.), 1:1 Löffler (12.), 1:2 Fischer (14.)

Lange passierte wenig in dieser Partie. In der Schlussphase nahm das Spiel jedoch nochmal Fahrt auf. Katernberg drehte einen 0:1-Rückstand und gewann schlussendlich mit 2:1.

14. Spiel: Barrispor 84 - Heisinger SV 2:5

Tore: 0:1 Tenberge (1.), 0:2 Azatoglu (2.), 0:3 Gründer (5.), 1:3 Can (6.), 1:4 Reichardt (12. Minute), 2:4 Ünal (13.), 2:5 Brötzmann (13.)

Der Heisinger SV schlägt Barrispor 84 in einem intensiven und torreichen Spiel mit 5:2!

13. Spiel: ETB SW Essen - FC Blau Gelb Überruhr 0:3

Tore: 0:1 Olmes (2.), 0:2 Scheer (6.), 0:3 Leite dos Santos (10.)

Dicke Überraschung im ersten Spiel der Gruppe 3! Der Landesligist aus Überruhr schlägt den ETB aus der Oberliga mit 3:0 und setzt gleich im ersten Spiel ein Ausrufezeichen.

Um 17 Uhr geht es weiter mit den Spielen aus den Gruppen 3 und 4.

Aus Gruppe 1 haben es der VfB Frohnhausen als Gruppenerster und RuWa Dellwig in die nächste Runde geschafft. In Gruppe 2 konnte sich die SpVg. Schonnebeck auf Platz eins und der SV Borbeck für die Finalrunde am kommenden Samstag qualifizieren.

12. Spiel: TuS Helene - SpVg. Schonnebeck 1:8

Tore:: 1:0 Er (1.), 1:1 Badnjevic (8.), 1:2 Küper, 1:3 Fleer (11.), 1:4 Badnjevic (12.), 1:5 Kern (14.), 1:6 Brandner (14.), 1:7 Ketsatis (15.), 1:8 Badnjevic (15.)

Die SpVg. Schonnebeck hat ihren Sold erfüllt und konnte alle Spiele der Zwischenrunde erwartungsgemäß gewinnen. Die Schwalben beenden damit die Zwischenrunde in Gruppe 2 als Gruppensieger.

11. Spiel: SV Borbeck - NK Croatia Essen 1998 3:1

Tore: 0:1 Demirdere (3.), 1:1 Lawers (6.), 2:1 Lindemann (14.), 3:1 Lindemann (15.)

In einem packenden Spiel besiegt der SV Borbeck Croatia Essen mit 3:1. Wieder machte Timo Lindemann mit seinen zwei Treffern den entscheidenden Unterschied. Der SV Borbeck ist durch den Erfolg eine Runde weiter.

10. Spiel: TuSEM - Vogelheimer SV 3:3

Tore: 0:1 Beganovic (2.), 1:1 Jalti (8.) 2:1 Manis (9.), 2:2 Schwarze (12.), 2:3 Thiesling (14.), 3:3 Jalti (15.)

Es war eine wilde Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Ayman Yalti erzielte in buchstäblich letzter Sekunde den Ausgleich für TuSEM. Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden.

9. Spiel: VfB Frohnhausen - RuWa Dellwig 4:4

Tore: 1:0 Issa (2.), 2:0 Götze (7.), 2:1 El Hamad (8.), 2:2 Yeter (9.), 3:2 Laskowski (11.), 3:3 Colak (13.) , 3:4 Colak (13.), 4:4 Laskowski (15.)

4:4 der Endstand. Beide Mannschaften haben sich für die Endrunde am kommenden Samstag qualifiziert!

8. Spiel: SV Borbeck - TuS Helene 4:1

Tore: 1:0 Lindemann (2.), 2:0 Lindemann (8.), 3:0 Heidrich (10.), 3:1 Jusic (12.), 4:1 Lindemann (13.)

Der SV Borbeck schlägt den TuS Helene mit 4:1. Besonders SV-Spieler Timo Lindemann zeigte eine überragende Leistung und erzielte drei Treffer für seine Mannschaft.

7. Spiel: SpVg. Schonnebeck - NK Croatia Essen 1998 7:1

Tore: 1:0 Pinke (1.), 2:0 Küper (4.), 3:0 Brandner (6.), 3:1 Ulrich (9.) , 4:1 Küper (9.), 5:1 Brandner (12.), 6:1 Pinke (13.), 7:1 Yerek (14.)

Der Favorit aus Schonnebeck spielte befreit auf, dadurch gewannen die Schwalben auch ihre zweite Partie der Zwischenrunde. Zwar hatten auch die Spieler von Croatia Essen ihre Momente, gegen den Oberligisten waren sie jedoch ohne Chance auf einen Erfolg. 7:1 der Endstand.

6. Spiel: VfB Frohnhausen - TuSEM 7:2

Tore: 1:0 Said (3.), 1:1 Manis (6.), 2:1 Matondo (9.), 3:1 Laskowski (10.), 4:1 Laskowski (12.), 4:2 Manis (12.), 5:2 Said (13.), 6:2 Götze (14.), 7:2 Köhler (15.)

Nach einer torreichen Partie setzt sich der VfB Frohnhausen verdient mit 7:2 gegen TuSEM durch. Der VfB gewinnt somit auch sein zweites Spiel in dieser Zwischenrunde.

5. Spiel: Vogelheimer SV - RuWa Dellwig 2:5

Tore: 0:1 Caparlar (3.), 0:2 Caparlar (9.), 0:3 Mansoori (9.), 0:4 El Hamad (10.), 0:5 Colak (10.), 1:5 Beganovic (13.), 2:5 Schwarze (15.)

RuWa Dellwig schlägt den Vogelheimer SV mit 5:2. Der SV hat stark begonnen, jedoch fehlte das nötige Glück im Abschluss. Danach übernahm Dellwig das Ruder und sie spielten ihren Stiefel sicher runter.

4. Spiel: NK Croatia Essen 1998 - TuS Helene 2:1

Tore: 1:0 Ljubic (10.), 2:0 Demirdere (12.), 2:1 Er (13.)

Eine knappe und enge Partie. NK Croatia Essen behält die Nase vorn und schlägt den TuS Helene mit 2:1.

3. Spiel: SpVg. Schonnebeck - SV Borbeck 10:1

Tore: 1:0 Badnjevic (2.), 2:0 Brandner (2.), 3:0 Yerek (4.), 4:0 Fleer (5.), 5:0 Brandner (6.), 6:0 Badnjevic (7.), 7:0 Fleer (10.), 8:0 Pinke (11.), 8:1 Ruhrus (13.), 9:1 Küper (15.), 10:1 Kern (15.)

Zweistellig! Die Schwalben aus Schonnebeck lassen dem SV Borbeck nicht den Hauch einer Chance auf den Sieg und gewinnen ihre erste Partie an diesem Tag souverän mit 10:1.

2. Spiel: RuWa Dellwig - TuSEM 2:2

Tore: 1:0 Yeter (5.), 2:0 Mansoori (7.), 2:1 Golz (13.), 2:2 Jalti (15.)

TuSEM holt einen 0:2 Rückstand auf, Max Golz erzielte den Anschluss per sehenswerten Seitfallzieher. 2:2 lautet der Endstand.

1. Spiel: Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen 1:3

Tore: 0:1 Götze (6.), 1:1 Nouri (6.), 1:2 Bahdir (10.), 1:3 Said (12.)

Nach einem hart umkämpften ersten Spiel muss sich der Vogelheimer SV dem VfB Frohnhausen in der "Knallergruppe 1" mit 1:3 geschlagen geben.

Samstag, 14. Januar, 12:30 Uhr:

Herzlich willkommen am ersten Tag der Zwischenrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft! 32 Teilnehmer haben sich für diese Runde qualifiziert und kämpfen an diesem Wochenende ums Weiterkommen. Den Anfang machen an diesem Samstag um 13 Uhr der Vogelheimer SV und der VfB Frohnhausen.

Die Gruppen der Zwischenrunde im Überblick:

Gruppe 1: Vogelheimer SV, VfB Frohnhausen, RuWa Dellwig, Tusem Essen.

Gruppe 2: Spvg. Schonnebeck, SV Borbeck, NK Croatia Essen, TuS Helene. (beide Samstag, 14. Januar, 13 Uhr)

Gruppe 3: ETB SW Essen, FC Blau-Gelb Überruhr, Barisspor 84, Heisinger SV.

Gruppe 4: ESC Rellinghausen, DJK SF Katernberg, Gehörlosen TSV Essen, FC Stoppenberg. (beide Samstag, 14. Januar, 17 Uhr)

Gruppe 5: SV Burgaltendorf, SC Werden-Heidhausen, SC Türkiyemspor, ESC Preußen.

Gruppe 6: DJK Adler Union Frintrop, TGD Essen-West, TuS Essen-West, Atletico Essen. (beide Sonntag, 15. Januar, 11 Uhr)

Gruppe 7: Sportfreunde Niederwenigern, SG Essen-Schönebeck, SuS Niederbonsfeld, FSV Kettwig.

Gruppe 8: SpVgg. Steele, FC Kray, Essener FC, AL-ARZ Libanon. (beide Sonntag, 15. Januar, 15 Uhr)

Und mit der letzten Sirene des Abends ist die erste Runde beendet. TGD Essen-West, ESC Preußen, Atletico Essen und SG Essen-Schönebeck sind die vier letzten Teilnehmer der Zwischenrunde. Die wird am kommenden Wochenende (14./15. Januar) ebenfalls am Hallo ausgespielt. Vielen Dank für ihr Interesse an den ersten vier Turniertagen.

Spiel 24: Playhouse Kickers - SG Essen-Schönebeck 1:10

Tore: 0:1 Bodwell (1.), 0:2 El-Hany (4.), 0:3 Lenze (8.), 0:4 El-Hany (9.), 0:5 Bodwell (9.), 0:6 Kreisköther (11.), 0:7 Kreisköther (12.), 0:8 Clement (12.), 0:9 Kreisköther (12.), 0:10 Abazi (13.), 1:10 Otto (15.)

Zweistellig! SG Essen-Schönebeck wird Gruppensieger.

Spiel 23:Teutonia Überruhr - Atletico Essen 0:5

Tore 0:1 Diebener (7.), 0:2 Hüsken (8.), 0:3 Nasse (11.), 0:4 Ritter (12.), 0:5 Kallbach (15.)

Atletico Essen sichert sich die Zwischenrunde! Der C-Ligist gewinnt hochverdient gegen Überruhr.

Spiel 22: TGD Essen-West - ESC Preußen, 3:2

Tore: 1:0 Kuduzovic (2.), 2:0 El Ouriachi (6.), 2:1 Mansaray (13.), 3:1 Pakdemirli (14.), 3:2 Gashi (15.).

Ausrufezeichen von Essen-West, das sich gegen Preußen im direkten Duell den Gruppensieg sichert. Beide waren bereits vor Spielbeginn qualifiziert.

Spiel 21: BV Altenessen - VfL Kupferdreh 6:2

Tore: 1:0 Bayrakli (5.), 2:0 Dragon (6.), 2:1 Vantaggio (10.), 3:1 Fidan (11.), 3:2 Hitpaß (12.), 4:2 Turhal (13.), 5:2 Fidan (15.), 6:2 Bayrakli (15.)

Hier ging es nicht mehr um viel, Altenessen wird Gruppendritter.

Spiel 20: Teutonia Überruhr - Playhouse Kickers 4:0

Tore: 1:0 Mencel (1.), 2:0 Seifert (10.), 3:0 Brandenburg (13.), 4:0 Seifert (15.)

Spiel 19: SG Essen-Schönebeck - Atletico Essen 5:1

Tore: 0:1 Tiggewerth (6.), 1:1 El-Hany (7.), 2:1 Neusser (9.), 3:1 Bodwell (10.), 4:1 Neusser (11.), 5:1 Kreisköther (14.)

Spiel 18: BV Altenessen - TGD Essen-West 1:5

Tore: 0:1 Ö. Akcapinar (2.), 0:2 D. Pijowczyk (2.), 0:3 Anhalt (7.), 0:4 Kuduzovic (9.), 0:5 Tabel (10.), 1:5 Su (14.)

Spiel 17: ESC Preußen - VfL Kupferdreh 9:0

Tore: 1:0 Madani (1.), 2:0 Benvenuti (4.), 3:0 (5.), 4:0 Gashi (7.), 5:0 El-Zein (7.), 6:0 Hoffmann (10.), 7:0 Mansaray (12.), 8:0 Mansaray (13.), 9:0 Madani (14.),

Spiel 16: Atletico Essen - Playhouse Kickers 4:2

Tore: 1:0 Diebener (4.), 1:1 Schmidt (6.), 1:2 Schmidt (6.), 2:2 Diebener (7.), 3:2 Przybylski (8.), 4:2 Zogaj (11.)

Spiel 15: SG Essen-Schönebeck - Teutonia Überruhr 7:1

Tore: 1:0 Kreisköther (2.), 2:0 Aborah (3.), 3:0 El-Hany (3.), 4:0 Bodwell (9.), 5:0 Neusser (13.), 6:0 El-Hany (15.), 6:1 Wykrota (15.), 7:1 Neusser (15.)

Spiel 14: VfL Kupferdreh - TGD Essen-West 1:8

Tore: 0:1 (5.), 0:2 Tabel (6.), 0:3 Özdemir (8.), 0:4 Anhalt (10.), 0:5 Tabel (11.), 0:6 Akcapinar (12.), 0:7 Anhalt (14.), 1:7 Barrotta (15.), 1:8 Akcapinar

Spiel 13: Essener SC Preußen - BV Altenessen 6:0

Tore: 1:0 Hoffmann (3.), 2:0 El-Zein (5.), 3:0 Benvenuti (7.), 4:0 Madani (8.), 5:0 Hoffmann (13.), 6:0 Mansaray (15.)

Weiter geht es in wenigen Minuten mit den beiden letzten Vorrunden-Gruppen, die die letzten vier Plätze vergeben.

Ein umkämpftes Spiel um den Gruppensieg entscheiden am Ende die Werdener für sich. Damit sind auch die Gruppen 12 und 13 durch. In Gruppe 12 setzen sich DJK Katernberg und der Heisinger SV durch, in Gruppe 12 folgen der SC Werden-Heidhausen und der FC Stoppenberg in die Zwischenrunde am nächsten Wochenende.

Spiel 12: FC Stoppenberg - SC Werden-Heidhausen 1:3

Tore: 0:1 Hougardy (6.), 1:1 Klinger (15.), T. Homberg 1:2 (15.), 1:3 Jerghoff (15.)

Spiel 11: FC Karnap - DJK SG Altenessen 2:2

Tore: 1:0 Wassong (3.), 1:1 Odubas (6.), 1:2 Fernandez (7.), 2:2 Kazan (10.)

Karnap und Altenessen verabschieden sich mit einem Remis aus dem Wettbewerb.

Spiel 10: Bader SV - DJK Katernberg 1:4

Tore: 1:0 Bennaman (10.), 1:1 Welscher (11.), 1:2 Zamkiewicz (12.), 1:3 Fischer (13.), 1:4 Löffler (15.)

Spiel 9: Fatihspor Essen - Heisinger SV 0:4

Tore: 0:1 Azatoglu (2.), 0:2 Brötzmann (4.), 0:3 Gründer (5.), 0:4 Tenberge (13.)

Mit dem Sieg folgt der Heisinger SV Favorit DJK Katernberg in die Zwischenrunde. Fatihspor und der Bader SV haben keine Chance mehr auf die Zwischenrunde.

Spiel 8: FC Karnap - FC Stoppenberg 2:4

Tore: 0:1 Börner (1.), 0:2 Klinger (2.), 1:2 Wassong (9.), 2:2 Pazar (10.), 2:3 Harter (11.), 2:4 Nett (15.)

Damit sind in Gruppe 13 bereits die wichtigen Entscheidungen gefallen. Im Spiel zwischen Stoppenberg und Werden-Heidhausen geht es später noch um den Gruppensieg, für die Zwischenrunde sind beide jetzt schon qualifiziert.

Spiel 7: SC Werden-Heidhausen - DJK SG Altenessen 5:1

Tore: 1:0 Richter (4.), 1:1 Karakus (5.), 2:1 T. Homberg (6.), 3:1 B. Homberg (12.), 4:1 Richter (13.), 5:1 T. Homberg (14.)

Spiel 6: Fatihspor Essen - Bader SV 3:3

Tore: 0:1 Omar (1.), 0:2 Jaber (2.), 1:2 Zaitouni (7.), 2:2 Omereit (9.), 3:2 Aksakal (10.), 3:3 Kamboua (15.)

Drei Mal gab es eine 2-Minuten-Strafe gegen den Bader SV, der die Führung aus der Hand gab, aber spät noch den Ausgleich bejubeln kann. Durch das Remis ist Katernberg bereits weiter.

Spiel 5: DJK Katernberg - Heisinger SV 4:1

Tore: 1:0 Fischer (3.), 1:1 Brötzmann (3.), 2:1 Unger (5.), 3:1 Essome (12.), 4:1 Fischer (13.)

Mitfavorit Katernberg zeigt zwei gute Spiele und startet mit zwei souveränen Siegen ins Turnier. Auch Ligakonkurrent Heisinger SV bleibt am Ende trotz zwei Minuten Überzahl das Nachsehen.

Spiel 4: DJK SG Altenessen - FC Stoppenberg 2:3

Tore: 0:1 Nett (3.), 0:2 Klinger (6.), 1:2 Fernandez (12.), 1:3 Koßmann (13.), 2:3 Nowack (13.)

Spiel 3: SC Werden-Heidhausen - FC Karnap 8:0

Tore: 1:0 Richter (2.), 2:0 T. Homberg (4.), 3:0 Naoumov (5.), 4:0 Richter (7.), 5:0 Jerghoff (8.), 6:0 Richter (10.), 7:0 Jerghoff (14.), 8:0 T. Homberg

Spiel 2: Heisinger SV - Bader SV 5:1

Tore: 1:0 Brötzmann (1.), 2:0 Gründer (4.), 3:0 Garidis (8.), 4:0 Gründer (10.), 4:1 Omar (11.), 5:1 Tenberge (13.)

Spiel 1: DJK Katernberg - Fatihspor Essen 5:0

Tore: 1:0 Essome (3.), 2:0 Welscher (11.), 3:0 Zamkiewicz (11.), 4:0 Fischer (14.), 5:0 Jügel (15.).

Ab 13 Uhr spielen gleich im Wechsel die Gruppen 12 und 13 ihre Zwischenrunden-Teilnehmer aus. Den Anfang machen DJK Katernberg und Fatihspor Essen, zum Abschluss folgen ab 17 Uhr die Gruppen 14 und 15. Wir tickern bis zum Ende des Tages.

Die Gruppen 10 und 11 haben gerade bereits um die Zwischenrunde gekämpft. In Gruppe 10 haben sich TuSEM Essen und der SV Borbeck durchgesetzt, während das Turnier für SV Mesopotamia und Juspo Altenessen beendet ist. Ebenfalls ausgeschieden sind Alemannia Essen und Sportfreunde 07 Essen, die in Gruppe 11 gegen BG Überruhr und TuS Helene den Kürzeren zogen.

Sonntag: Herzlich Willkommen zum vierten und letzten Vorrundentag der Essener Stadtmeisterschaft in der Halle am Hallo. In den verbleibenden sechs Gruppen werden heute noch die letzten zwölf Plätze für die Zwischenrunde vergeben.

Landesligist Frohnhausen und der Freizeitligist Essener FC sind durch. Das gilt auch für Steele und Niederbonsfeld. Am Sonntag geht es ab 13 Uhr mit unserem Liveticker weiter.

Spiel 36: SG Kupferdreh-Byfang - VfB Frohnhausen Spiel 2:8

Tore: 0:1 Issa Issa (1.), 1:1 Kiyak (2.), 1:2 Götze (3.), 1:3 Issa Issa (7.), 2:3 Kiyak (8.), 2:4 Rasul (9.), 2:5 Said (10.), 2:6 Said (11.), 2:7 Ikic (13.), 2:8 Issa Issa (14.)

Spiel 35: SG Heisingen - Essener FC 1:5

Tore: 0:1 Zeutschler (3.), 1:1 Ippach (6.), 1:2 Eichenberg (8.), 1:3 Zeutschler (10.), 1:4 Röer (14.), 1:5 Röer (15.).

Spiel 34: Fortuna Bredeney - SpVgg Steele 03/09 1:4

Tore: 0:1 Elouriachi (3.), 0:2 Rascho (6.), 0:3 Asrih (8.), 0:4 Elouriachi (10.), 1:4 Von Emmenes (12.).

Spiel 33: FC Saloniki Essen - SuS Niederbonsfeld 1:5

Tore: 0:1 Mettmann (2.), 1:1 Zias (6.), 1:2 Hillemacher (8.), 1:3 Uwadia (10.), 1:4 Limbach (12.), 1:5 Feyand (14.).

Spiel 32: SG Heisingen - SG Kupferdreh-Byfang 2:6

Tore: 0:1 Woop (5.), 0:2 Kiyak (9.), 0:3 Friedrichs (10.), 1:3 Wittenhorst (11.), 1:4 Woop (12.), 2:4 Ippach (14.), 2:5 Schlegel (15.), 2:6 Beckmann (15.).

Spiel 31: VfB Frohnhausen - Essener FC 8:1

Tore: 1:0 Ikic (2.), 1:1 Eichenberg (3.), 2:1 Bahdir (5.), 3:1 Said (8.), 4:1 Götze (10.), 5:1 (12.), 6:1 Issa Issa (13.), 7:1 Götze (14.), 8:1 Said (15.).

Spiel 30: FC Saloniki Essen - Fortuna Bredeney 1:3

Tore: 0:1 Willemsen (5.), 0:2 Abdulahi (10.), 1:2 Zias (13.), 1:3 Kocoglu (14.)

Spiel 29: SpVgg Steele 03/09 - SuS Niederbonsfeld 5:2

Tore: 1:0 Muschalik (2.), 2:0 Geißler (5.), 2:1 Hoffmann (7.), 3:1 Elouriachi (10.), 3:2 Hillemacher (13.), 4:2 Bongartz (14.), 5:2 Kaeede (14.).

Spiel 28: Essener FC - SG Kupferdreh-Byfang 2:1

Tore: 1:0 Eichenberg (4.), 1:1 Matz (8.), 2:1 Steinert (10.).

Spiel 27: VfB Frohnhausen - SG Heisingen Spiel 9:0

Tore: 1:0 Issa Issa (2.), 2:0 Said (3.), 3:0 Köhler (5.), 4:0 Bahdir (6.), 5:0 Issa Issa (7.), 6:0 Götze (10.), 7:0 Issa Issa (12.), 8:0 Ikic (14.), 9:0 Said (15.)

Spiel 26: SuS Niederbonsfeld - Fortuna Bredeney 3:2

Tore: 1:0 Rosalski (3.), 1:1 Willemsen (5.), 2:1 Rosalski (7.), 3:1 Hillemacher (10.), 3:2 Willemsen (15.).

Spiel 25: SpVgg Steele 03/09 - FC Saloniki Essen 8:2

Tore: 1:0 Elouriachi (1.), 1:1 Akrivos (2.), 2:1 Elouriachi (3.), 3:1 Geißler (5.), 4:1 Handke (7.), 4:2 Almasi Tehrani (8.), 5:2 Kaeede (9.), 6:2 Muschalik (13.), 7:2 Kaeede (15.), 8:2 Rascho (15.).

So! Kleine Pause und weiter geht es dann ab 17 Uhr mit den Gruppen 8 und 9. In Gruppe 6 sind Adler Union Frintrop sowie SC Türkiyemspor und in Gruppe 7 Niederwenigern sowie Essen-West 1881 weitergekommen.

Spiel 24: ESG 99/06 - Sportfreunde Niederwenigern 0:5

Tore: 0:1 Rapka (3.), 0:2 Enz (6.), 0:3 Renneberg (8.), 0:4 Rapka (10.), 0:5 Hillmann (11.).

Spiel 23: TuS Essen-West 1881 - SC Frintrop 4:2

Tore: 1:0 M. Brose (2.), 2:0 Schlomm (4.), 3:0 Mustapha (5.), 3:1 (10., Eigentor), 4:1 Schlomm (14.), 4:2 Vipal (15.).

Spiel 22: TuS Holsterhausen - Adler Union Frintrop 2:3

Tore: 0:1 (1., Eigentor), 0:2 Wiegel (5.), 1:2 Tahiraj (7.), 1:3 Strömann (9.), 2:3 Reimann (10.).

Spiel 21: SC Türkiyemspor - Wacker Bergeborbeck 7:1

Tore: 1:0 B. Durmus (1.), 2:0 Özbay (3.), 2:1 Hu. Hassouni (5.), 3:1 Kirlangic (8.), 4:1 Yalcin (10.), 5:1 Topuz (11.), 6:1 Topuz (13.), R. Durmus (15.).

Spiel 20: TuS Essen-West 1881 - ESG 99/06 3:0

Tore: 1:0 Peterson (6.), 2:0 Simon (8.), 3:0 Peterson (12.).

Spiel 19: Sportfreunde Niederwenigern - SC Frintrop 5:1

Tore: 0:1 Papadopoulos (7.), 1:1 Schütte (9.), 2:1 Höfler (11.), 3:1 Enz (13.), 4:1 Schütte (14.), 5:1 Häufken (15.).

Spiel 18: SC Türkiyemspor - TuS Holsterhausen 5:2

Tore: 1:0 Ozuner (2.), 2:0 Durmus (4.), 3:0 Coban (5.), 3:1 Gudden (7.), 3:2 Harms (11.), 4:2 Koenen (13.), 5:2 Coban (14.).

Spiel 17: Adler Union Frintrop - Wacker Bergeborbeck 13:0

Tore: 1:0 Rübertus (1.), 2:0 Espenhahn (2.), 3:0 Wischnat (3.), 4:0 Groll (4.), 5:0 Groll (5.), 6:0 Rübertus (6.), 7:0 Strömann (8.), 8:0 Wischnat (9.), 9:0 Reiners (11.), 10:0 Wischnat (13.), 11:0 Groll (14.), 12:0 Groll (14.), 13:0 Rübertus (15.).

13:0! Der bisherige Rekordsieg der 27. Essener Stadtmeisterschaft.

Spiel 16: SC Frintrop - ESG 99/06 0:4

Tore: 0:1 Soltani (2.), 0:2 Tigges (5.), 0:3 Tigges (8.), 0:4 Rethke (10.).

Spiel 15: Sportfreunde Niederwenigern - TuS Essen-West 1881 5:2

Tore: 0:1 Kirschstein (1.), 1:1 Renneberg (2.), 1:2 M. Brose (3.), 2:2 Enz (3.), 3:2 Enz (4.), 4:2 Schütte (11.), 5:2 Renneberg (13.).

Spiel 14: Wacker Bergeborbeck - TuS Holsterhausen 2:4

Tore: 1:0 Ha. Hassouni (2.), 2:0 Hu. Hassouni (4.), 2:1 Hein (6.), 2:2 Dudden (8.), 2:3 Kautz (11.), 2:4 Kautz (12.).

Spiel 13: DJK Adler Union Frintrop - SC Türkiyemspor 6:3

Tore: 1:0 Reiners (1.), 2:0 Reiners (2.), 2:1 Durmus (4.), 3:1 Wiegel (8.), 4:1 Groll (9.), 4:2 Coban (11.), 5:2 Reiners (13.), 6:2 Wiegel (14.), 6:3 Ozuner (15.).

Mitfavorit Adler Union Frintrop startet mit einem Sieg ins Turnier. SC Türkiyemspor wehrte sich in diesem Spiel sehr gut und fordert die DJK ordentlich. Doch der Landesligist gewann am Ende souverän.

Gut 20 Spiele warten heute noch auf uns

Ab 13 Uhr stehen die Spiele der Gruppen 6 und 7 auf dem Programm

Das wars mit der Gruppe 4 und 5 der Qualifikationsphase

Spiel 12: Eintracht Borbeck - Blau-Weiß Mintard 6:5

Tore: 1:0 Klösener (2.), 1:1 Brandt (8.), 2:1 Gursky (9.), 3:1 Knops (11.), 4:1 Becker (12.), 4:2 Evers (12.), 4:3 Binder (13.), 4:4 Schneemann (14.), 5:4 Gursky (15.), 6:4 Egintepe (15.), 6:5 Hallmann (15.).

Spiel 11: GTSV Essen - SV Burgaltendorf 1:3

Tore: 0:1 Y Huete (4.), 0:2 Nakowitsch (10.), 0:3 Barra (12.), 1:3 Oberdörfer (15.).

Spiel 10: Preußen Eiberg - ESC Rellinghausen 0:2

Tore: 0:1 May (5.), 0:2 Pirogov (11.).

Spiel 9: TuS 84/10 Bergeborbeck - Barisspor 84 0:5

Tore: 0:1 Kandur (1.), 0:2 Khodr (5.), 0:3 Ünal (10.), 0:4 Ahmad (12.), 0:5 Belezovic (14.).

Barisspor erledigt seine Hausaufgaben und muss nun darauf hoffen, dass Eiberg gegen Rellinghausen verliert. Dann wäre der A-Ligist Barisspor in der Zwischenrunde.

Spiel 8: GTSV Essen - Eintracht Borbeck 6:1

Tore: 1:0 Beilmann (2.), 2:0 Wansi (6.) 3:0 Nouali (8.), 4:0 Peters (9.), 5:0 D. Plank (11.), 5:1 Gursky (14.), 6:1 Weber (15.).

Damit hat auch GTSV Essen das Zwischenrunden-Ticket gelöst

Spiel 7: Blau-Weiß Mintard - SV Burgaltendorf 0:6

Tore: 0:1 Nakowitsch (1.), 0:2 Y Huete (3.), 0:3 Y Huete (6.), 0:4 Moreno Gonzalez (9.), 0:5 Seidelmann (12.), 0:6 Glahn (15.).

Burgaltendorf ist damit locker weiter - 17:0 Tore. Mintard scheidet aus.

Spiel 6: TuS 84/10 Bergeborbeck - Preußen Eiberg 4:2

Tore: 1:0 Szmelter (1.), 2:0 Klaus (10.), 2:1 Gühausen (12.), 3:1 Hampe (13.), 3:2 Bernsmann (13.), 4:2 Szemlter (15.)

84/10 macht durch den Sieg die Gruppe wieder spannend. Die Konstellation vor dem letzten Spieltag: Rellinghausen 6 Punkte, Eiberg 3 Punkte, 84/10 3 Punkte und Barisspor 0 Punkte.

Spiel 5: ESC Rellinghausen - Barisspor 84 5:2

Tore: 1:0 Bluni (1.), 1:1 Khodr (2.), 2:1 Pirogov (6.), 2:2 Pojas (9.), 3:2 Osei (11.), 4:2 May (12.), 5:2 Özer (13.)

Barisspor kämpfte die 15 Minuten wirklich wacker. Am Ende setzte sich aber die Landesliga-Klasse von Rellinghausen doch souverän durch. Damit muss Barisspor nun auf einen Sieg von TuS 84/10 gegen Eiberg hoffen. Bei einem Preußen-Sieg oder -Remis wäre klar: Rellinghausen und Eiberg wären weiter. Aber warten wir mal ab.

Spiel 4: SV Burgaltendorf - Eintracht Borbeck 11:0

Tore: 1:0 Naumov (2.), 2:0 Y Huete (3.), 3:0 Y Huete (4.), 4:0 Nakowitsch (5.), 5:0 Barra (5.), 6:0 Scheider (7.), 7:0 Zweck (8.), 8:0 Naumov (11.), 9:0 Naumov (13.), 10:0 Glahn (14.), 11:0 Glahn (15.)

Der C-Ligist aus Borbeck geht gegen Bezirksligist Burgaltendorf mit 0:11 unter.

Spiel 3: Blau-Weiß Mintard - GTSV Essen 1:6

Tore: 0:1 Gaul (2.), 0:2 R. Plank (7.), 1:2 Czajka (10.), 1:3 Peters, 1:4 Gaul (13.), 1:5 Czajka (14., Eigentor), 1:6 R. Plank (15.).

Dicke Überraschung! Der Landesligist unterliegt gegen A-Ligist GTSV deutlich. Aber: Mintard ist hier auch mit der Reserve vor Ort.

Spiel 2: Barisspor 84 - Preußen Eiberg 3:4

Tore: 0:1 Bas (1.), 1:1 Ahmad (4.), 2:1 Asil (6.), 2:2 Bernsmann (8.), 2:3 Bernsmann (11.), 2:4 Göhausen (14.), 3:4 Ahmad (15.)

Im Duell Kreisliga A (Barisspor) gegen Kreisliga B (Eiberg) behält der Underdog aus Essen-Eiberg die Oberhand.

Spiel 1: ESC Rellinghausen - TuS 84/10 Bergeborbeck 6:1

Tore: 1:0 Pirogov (2.), 2:0 Holz (4.), 3:0 Saitovski (7.), 4:0 Pirogov (10.), 5:0 Pirogov (11.), 5:1 Chroback (11.), 6:1 Pirogov (13.).

Lockerer Auftaktsieg für den Landesligisten.

Hallo und herzlich willkommen zum 3. Tag der 27. Stadtmeisterschaft im Essener Hallenfußball. Am Samstag stehen 32 Spiele auf dem Programm.

16.Spiel: NK Croatia Essen 1998 – DJK RSC Essen (Gruppe 3) 6:0

1 Min: 1:0 für Croatia. Die frühe Führung. Die Kroaten werden mit ETB in die nächste Runde einziehen.

4 Min: Der zweite Treffer für den A-Ligisten.

6 Min: Es wird deutlich - 3:0 für Croatia.

9 Min: 4:0. Croatia bucht hier das Zwischenrundenticket.

13 Min: Der fünfte Treffer für Croatia durch einen Schuss in den Giebel.

15 Min: 6:0 für Croatia - ein souveräner Auftritt.

NK Croatia wird mit sieben Punkten souverän Gruppenzweiter und ist auch nächste Woche mit dabei. Der Tag ist damit abgeschlossen. Wir danken für Ihr Interesse!

15.Spiel: Ballfreunde Bergeborbeck – RuWa Dellwig (Gruppe 2) 3:3

5 Min: Es steht noch 0:0.

7 Min: 1:0 für Ballfreunde durch Caliskan.

7 Min: Die Bergeborbecker erhöhen. 2:0 durch Stoffmehl.

9 Min: Überragender Treffer von Bergeborbeck. Es steht 3:0.

14 Min: Wichtiger Treffer für RuWa. Nur noch 1:3.

15 Min: Mansoori mit dem 2:3 aus RuWa-Sicht. Zwei Tore binnen 30 Sekunden.

15 Min: Wahnsinn! Es steht 3:3 - in der letzten Sekunde.

RuWa holt ein 0:3 auf und kommt weiter. Al-ARZ Libanon ist ebenfalls durch und Ballfreunde scheidet aus.

14.Spiel: Al-ARZ Libanon 2008 – Spfr. Altenessen 1918 (Gruppe 2) 6:2

1 Min: Fischer bringt Altenessen 18 mit 1:0 in Führung.

3 Min: Allouche erzielt den Ausgleich.

4 Min: Hammermeister dreht das Spiel für Libanon - 2:1.

6 Min: Doppelpack von Hammermeister. Libanon ist auf dem Weg zur Zwischenrunde. Dafür darf allerdings Ballfreunde nicht gegen RuWa gewinnen.

11 Min: Al-ARZ macht den Deckel drauf und Okay trifft zum 4:1.

12 Min: Es wird deutlich. Hammermeister schnürt den Dreierpack.

13 Min: Hassan Allouche erzielt das 6:1 für Al-ARZ.

14 Min: Fischer verkürzt auf 2:6.

Al-ARZ Libanon gewinnt gegen Altenessen 18 mit 6:2. Reicht das fürs Weiterkommen?

13.Spiel: ETB SW Essen – Weigle-Haus Kickers (Gruppe 3) 8:0

2 Min: Fadika mit dem 1:0 für den ETB, danach erzielt Gotzeina das 2:0.

8 Min: Gotzeina erzielt den Doppelpack. 3:0 für den ETB.

9 Min: 4:0 für die Schwarz-Weißen. Akhal war der Torschütze.

11 Min: Zimmerling trifft zum 5:0 gegen den Freizeitligisten. Und kurze Zeit später erzielt er per Distanzschuss das 6:0.

13 Min: Fadika trifft zum 7:0, ein standesgemäßes Ergebnis. 14 Min: Gotzeina mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel. 8:0 für den ETB.

Der Oberligist qualifiziert sich als Gruppenerster für die Zwischenrunde und gewinnt mit 8:0.

12.Spiel: RuWa Dellwig – SpVg. Schonnebeck 2:5 (Gruppe 2)

2 Min: Tarkan Yerek bringt Schonnebeck mit 1:0 in Führung.

4 Min: Per Freistoß erzielt RuWa den Ausgleich.

7 Min: Max Fleer trifft zum 2:1 für Schonnebeck, aber postwendend gleicht RuWa durch Mansoori aus.

10 Min: Brandner bringt die Schwalben zum dritten Mal in Führung.

13 Min: Die Entscheidung! Yerek trifft zum 4:2 für Schonnebeck.

14 Min: Van den Woldenberg erhöht auf 5:2.

Oberligist Spielvereinigung Schonnebeck wird souverän Gruppensieger - 5:2 gegen RuWa Dellwig.

11.Spiel: Spfr. Altenessen 1918 – Ballfreunde Bergeborbeck (Gruppe 2) 2:6

2 Min: Jost trifft zum 1:0 für Altenessen 18. Danach gleicht Pape zum 1:1 aus.

4 Min: Ballfreunde dreht das Spiel. Emre Kalayci trifft zum 2:1.

7 Min: Kalayci schnürt den Doppelpack. 3:1 für Ballfreunde.

9 Min: Hattrick für Kalayci - 4:1.

10 Min: Und wieder ist es Kalayci. Es steht 5:1

12 Minuten: Altenessen 18 verkürzt auf 2:5.

13 Min: Fünftes Tor von Kalayci. Es steht 6:2 für Ballfreunde.

Ballfreunde Bergeborbeck besiegt Altenessen 18 souverän mit 6:2.

10.Spiel: DJK RSC Essen – ETB SW Essen 0:12 (Gruppe 3)

1 Min: Die ersten zwei Chancen hat der RSC, aber dann trifft der ETB durch Matten.

5 Min: Bilal Akhal erzielt das 2:0 für den ETB.

6 Min: 3:0 durch Zimmerling.

8 Min: Nächster Treffer für Matten - 4:0 für die Schwarz-Weißen.

10 Min: Marc Gotzeina erzielt das 5:0.

12 Min: Fadika mit dem 6:0 für den ETB, danach trifft Zimmerling zum 7:0.

13 Min: Fadika mit dem Doppelpack - 8:0, wenige Sekunden später trifft Poznanski zum 9:0.

15 Min: Jetzt wird es zweistellig. Matten macht das 10:0. In den letzten Sekunden fällt noch das 11:0 durch Gotzeina und 12:0 durch Fadika.

Der ETB gewinnt gegen den RSC Essen mit 12:0.

9.Spiel: NK Croatia Essen 1998 – Weigle-Haus Kickers (Gruppe 3) 2:1 8 Min: 1:0 für Croatia. Nach 8 Minuten fällt der erste Treffer.

10 Min: Croatia erhöht. 2:0!

12 Min: Der Freizeitligist verkürzt. Nur noch 2:1 für Croatia.

Die Weigle-Haus-Kickers kämpfen, aber verlieren mit 1:2 gegen NK Croatia.

8.Spiel: SpVg. Schonnebeck – Al-ARZ Libanon 2008 (Gruppe 2) 8:0

3 Min: Yerek mit dem 1:0 und wenige Sekunden später direkt mit dem 2:0 für Schonnebeck. 4 Min: 3:0 für die Schwalben. Hoffmann trifft.

7 Min: Küper erzielt das 4:0 für Schonnebeck.

9 Min: Brandner macht das 5:0 für den Favoriten.

12 Min: Doppelpack von Küper, es steht 6:0 für die Spielvereinigung.

13 Min: Brandner mit dem 7:0, direkt danach der nächste Treffer durch Brandner.

Schonnebeck fegt Al-ARZ z mit 8:0 vom Feld.

7.Spiel:RuWa Dellwig – Spfr. Altenessen 1918 (Gruppe 2) 3:1

1 Min: Frühe Führung für RuWa.

9 Min: 1:1-Ausgleich - ein satter Rechtsschuss.

10 Min: Die schnelle Antwort, Colak erzielt das 2:1 für RuWa.

15 Min: Die Entscheidung. Tchibo El Hamad mit dem 3:1 für RuWa.

RuWa Dellwig besiegt Altenessen 18 mit 3:1.

6.Spiel:Weigle-Haus Kickers – DJK RSC Essen (Gruppe 3) 2:2

1 Min: 1:0 für den RSC Essen.

7 Min: Die Weigle-Haus Kickers gleichen aus. 11 Min: Eine umkämpfte Partie.

12 Min: Der Freizeitligist führt - 2:1 für die Weigle-Haus Kickers.

14 Min: Kaspers erzielt das 2:2. Alles offen.

Das Spiel endet 2:2-Remis.

5.Spiel: Ballfreunde Bergeborbeck – Al-ARZ Libanon 2008 (Gruppe 2) 2:3

2 Min: Tim Stoffmehl erzielt das 1:0 für Ballfreunde.

11 Min: 1:1 - Allouche erzielt den Ausgleich.

12 Min: Direkt das 2:1 für Al-ARZ Libanon - ein Eigentor.

13 Min: Pape gleicht aus - 2:2.

14 Min: Libanon geht durch Hassan Allouche mit 3:2 in Führung.

Al-ARZ Libanon gewinnt mit 3:2 gegen Ballfreunde Bergeborbeck.

4.Spiel: Spfr. Altenessen 1918 – SpVg. Schonnebeck (Gruppe 2) 0:9

2 Min: Louis Jozek bringt Schonnebeck früh in Führung.

5 Min: Calvin Küper erhöht auf 2:0.

8 Min: Wieder Küper - 3:0 für Schonnebeck.

9 Min: Schonnebeck macht ernst. 4:0 durch Max Fleer.

10 Min: Brandner mit seinem vierten Turniertreffer. Es steht 5:0.

12 Min: Wieder ist es Brandner. Er erzielt das 6:0 für den Oberligisten.

13 Min: Thorben Kern mit dem 7:0.

14 Min: Nils van den Woldenberg erzielt das 8:0 für Schonnebeck, kurz danach das 9:0 durch Küper.

Mit 9:0 schießt Schonnebeck Altenessen 18 ab.

3.Spiel: ETB SW Essen – NK Croatia Essen 1998 (Gruppe 3) 2:2

3 Min: Der Außenseiter führt. Michael Meyer bringt Croatia mit 1:0 in Führung.

4 Min: Wie reagiert der ETB?

7 Min: Der Ausgleich! Marvin Mannen gleicht für den ETB aus.

9 Min: Wahnsinn! Croatia trifft zum 2:1.

13 Min: Der ETB trifft zum 2:2. Alles wieder offen.

Die erste große Überraschung: Croatia erkämpft sich ein 2:2 gegen den Oberligisten ETB.

2.Spiel: Al-ARZ Libanon 2008 – RuWa Dellwig (Gruppe 2) 0:1

5 Min: Es steht noch 0:0. Eine ausgeglichene Partie.

12 Min: Der erste Treffer. Ali El Hamad bringt RuWa in Führung.

Es bleibt dabei. Ein enges Duell gewinnt RuWa Dellwig knapp mit 1:0.

1.Spiel: SpVg. Schonnebeck – Ballfreunde Bergeborbeck (Gruppe 2) 7:0

1 Min: Der Favorit führt. Nach 30 Sekunden bringt Brandner Schonnebeck in Führung. 1 Min: 2:0 für Schonnebeck. Wieder war es Brandner. Blitzstart für den Oberligisten.

5 Min: Es steht weiterhin 2:0.

7 Min: 3:0 für die Spielvereinigung. Dustin Hoffmann erzielt das 3:0.

10 Min: Der Oberligist erhöht auf 4:0 - wieder war es Hoffmann.

12 Min: 5:0. Jetzt wird es deutlich. Brandner erzielt seinen dritten Treffer.

14 Min: Schonnebeck macht das halbe Dutzend voll. Tarkan Yerek erhört auf 6:0.

15 Min: Mit der Schlusssirene erzielt Badnjevic das 7:0.

Schonnebeck besiegt Ballfreunde Bergeborbeck standesgemäß mit 7:0.

Freitag, 16.55: Gleich geht es los!

Freitag, 15.47:

Gruppe 2:

SpVg Schonnebeck Ballfreunde Bergeborbeck Al-ARZ Libanon RuWa Dellwig Sportfreunde Altenessen 18

Gruppe 3:

ETB Schwarz-Weiß Essen NK Croatia Weigle-Haus-Kickers DJK RSC Essen

Freitag, 15.45: Hallo und herzlich willkommen aus der Sporthalle "Am Hallo". Hier wird die 27. Auflage der Essener Hallenstadtmeisterschaft ausgetragen. Sonst war es üblich, dass die ersten beiden Wochenenden in Bergeborbeck und Werden gespielt wurde, ehe der Wechsel nach Stoppenberg folgte. Dieses Mal wird ausschließlich "Am Hallo" der Budenzauber zelebriert. Außerdem wurde das Turnier von vier auf drei Wochen verkürzt. Titelverteidiger ist der FC Kray, der am Donnerstag das erste Hallenturnier nach zwei Jahren Corona-Pause eröffnete und sich als Gruppenzweiter für die Zwischenrunde qualifizierte. Am heutigen Freitag werden ab 17 Uhr mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen und der Spielvereinigung Schonnebeck die zwei weiteren Oberligisten in den Turnierverlauf einsteigen. Wir halten Sie im einem Liveticker auf dem Laufenden!

Tag 2:

20:52: Abpfiff! Der Vogelheimer SV gewinnt das letzte Spiel der ersten Spieltags der Hallenstadtmeisterschaft Essen 2023. Neben den Vogelheimern dürfen der FSV Kettwig und der FC Kray an der Zwischenrunde teilnehmen. Morgen wird weitergespielt, unter anderem die SpVg Schonnebeck ist dann gefordert.

10. Spiel: FSV Kettwig - Vogelheimer SV 1:5

Das letzte Spiel des Abends läuft. Kettwig und Vogelheim waren bereits vor Anpfiff weiter.

5. Minute: Vogelheim schlägt zuerst zu. Mohammed Hassouni macht das 1:0.

6. Minute: Direkt im Gegenzug ist dann Jamal Werner vor dem Vogelheimer Tor eiskalt - 1:1.

7. Minute: Wieder Führung Vogelheim! Sehr hohes Tempo gerade von beiden Seiten gerade.

10. Minute: Nils Thiesling macht das 3:1 für den Bezirksligisten.

13. Minute: Die Entscheidung. Marcel Schwarze macht das 4:1 mit noch gut zwei Minuten zu spielen.

14. Minute: Jetzt wird es deutlich. 5:1 durch Nils Thiesling.

9. Spiel: SuS Haarzopf - DJK Franz-Sales-Haus 12:1

Hier geht es nicht mehr um viel. Die beiden machen hier Platz 4 und 5 der Gruppe unter sich aus.

1. Minute: Haarzopf geht in Führung. Marco Brings ist der Torschütze.

2. Minute: 2:0 durch Mathias Lierhaus.

3. Minute: 3:0 durch Abdelmalik El Ouriachi.

4. Minute: 4:0, Haarzopf schießt sich den Frust von der Seele.

7. Minute: Marco Brings legt das 5:0 nach.

Die übrigen Tore: 6:0 El Ouriachi, 7:0 Daniel Petz, 8:0 , 9:1 Brescia, 10:1 Thomas Denker, 11:1 El Ouriachi, 12:1 Gerrit Schwiertz.

1:8: Hier doch noch ein Eintrag: C-Ligist Franz-Sales-Haus erzielt den ersten Treffer und lässt die gesamte Halle nochmal jubeln.

8. Spiel: FSV Kettwig - FC Kray 3:3

1. Minute: Jamal Werner bringt die Kettwiger nach wenigen Sekunden in Führung.

1. Minute: Joel Bema gleicht im direkten Gegenzug für die Krayer aus.

3. Minute: Erneut die Führung für Kettwig. Johannes Flatow sorgt mit einem sehenswerten Schuss für das 2:1.

7. Minute: Wieder der Ausgleich. Joel Bema trifft nach Freistoß zum 2:2.

8. Minute: Zwei-Minuten-Strafe gegen Kettwig, der Oberligist in Überzahl.

9. Minute: Führung für die Krayer. Eunseok Ko ist der Torschütze.

13. Minute: Das 3:3 durch Tobias Butjereit zwei Minuten vor Schluss. So endet die Partie mit großem Jubel: Die Zwischenrunde haben beide gebucht.

7. Spiel: DJK Franz-Sales-Haus - Vogelheimer SV 0:7

1. Minute: 1:0 Vogelheim durch Yannick Eichmann.

3. Minute: 2:0 durch Mohammed Hassouni.

4. Minute: 3:0 für Vogelheim durch Naoufal Nouri.

6. Minute: 4:0 für Vogelheim durch Mohammed Hassouni.

9. Minute: Yannick Schümberg erhöht auf 5:0.

Die übrigen Treffer: 6:0 Zakaria Elouriachi, 7:0 Marcel Schwarze.

Auch Vogelheim holt den zweiten Sieg des Abends, Franz-Sales-Haus wartet weiter aufs erste Tor.

6. Spiel: FC Kray - SuS Haarzopf 3:2

2. Minute: Der FC Kray geht früh in Führung. Odin Redier ist der Torschütze.

3. Minute: Haarzopf kassiert eine 2-Minuten-Strafe, Joel Bema bestraft das - 2:0 für den Oberligisten.

5. Minute: Kray kann erneut nachlegen, Jihwan Yun macht das 3:0.

7. Minute: Einen schönen Spielzug kann Marco Brings für Haarzopf krönen. 1:3 aus Sicht des Kreisligisten.

15. Minute: Wieder ist es Marco Brings, der trifft. Nur noch 2:3 mit 44 Sekunden auf der Uhr. Das kommt aber zu spät, Kray holt den zweiten Sieg des Abends.

5. Spiel: FSV Kettwig - DJK Franz-Sales-Haus 9:0

2. Minute: Jamal Werner bringt den FSV Kettwig früh auf Kurs, 1:0.

3. Minute: Und schon fällt das 2:0, Johannes Flatow trifft.

5. Minute: 3:0 für Kettwig durch Constantin Paul.

6. Minute: 4:0 und 5:0 durch Johannes Döbbe.

8. Minute: 6:0 durch Jannis Mpalntoumis.

Übrige Treffer: 7:0 durch Jamal Werner, 8:0 und 9:0 Johannes Flatow.

4. Spiel: Vogelheimer SV - SuS Haarzopf 3:2

6. Minute: 1:0 für SuS Haarzopf. Marco Brings sorgt für die bisher verdiente Führung des A-Ligisten.

9. Minute: Das 1:1, bisher vielleicht das schönste Tor des Abends. Marcel Schwarze erobert den Ball mit einer Grätsche, lässt vor dem Tor noch einen Verteidiger aussteigen und macht den Ausgleich.

12. Minute: Die nächste schöne Einzelaktion bringt Vogelheim das 2:1, Hasan Beganovic trifft ins lanke Eck.

15. Minute: Haarzopf gleicht aus. Der Schuss von Marco Brings rutscht dem Keeper von Vogelheim durch die Hände.

15. Minute: Und Vogelheim antwortet direkt! 3:2 der Endstand, der Bezirksligist legt im Kampf um die nächste Runde den ersten Dreier nach.

3. Spiel: DJK Franz-Sales-Haus - FC Kray 0:6

6. Minute: Der Favorit geht in Führung, 1:0 Kray durch Odin Redier.

7. Minute: 2:0. Der Krayer Teruki Nakano legt nach.

9. Minute: Nakanos zweiter Treffer. 3:0 für den Oberligisten.

10. Minute: Jihwan Yun erzielte das 4:0.

13. Minute: Einseuk Ko erhöht auf 5:0.

15. Minute: Joel Bema macht das halbe Dutzend kurz vor Schluss voll. Der FC Kray ist der erste Gewinner an diesem Abend.

2. Spiel: SuS Haarzopf - FSV Kettwig 2:2

5. Minute, 1:0 FSV Kettwig durch Johannes Flatow.

7. Minute, 1:1 durch Luigi Brescia.

10. Minute: Haarzopf kann die Partie drehen, Marc Enger macht das 2:1.

15. Minute: Wieder ein Ausgleich fast mit der Sirene, mit 5 Sekunden auf der Uhr macht Jamal Werner das 2:2 für Kettwig. Unentschieden auch zwischen den A-Ligisten.

1. Spiel: FC Kray - Vogelheimer SV 4:4

2. Minute, 1:0 für die Vogelheimer durch Yannick Schümberg.

3. Minute, Ausgleich Kray, 1:1 durch Eunseok Ko.

7. Minute: Zwei Tore innerhalb weniger Sekunden. Erst trifft Hasan Beganovic zum 2:1 für Vogelheim, dann gleicht Jihwan Yun aus.

9. Minute, 3:2 Vogelheim durch Naoufal Nouri.

11. Minute: Vogelheim erhöht auf 4:2, Marcel Schwarze war der Torschütze.

13. Minute: Kray kommt nochmal Ran, Joel Bema trifft.

15. Minute: Mit der Sirene wird ein Krayer Spieler gefoult und es gibt den Strafstoß noch. KeeperJan Fauseweh versenkt, direkt danach ist Schluss. 4:4!

17.55 Uhr: Zum Auftakt der 27. Ausgabe bekommt es Vorjahressieger FC Kray mit dem Vogelheimer SV zu tun. In wenigen Momenten beginnt das Spiel und damit die diesjährige Hallenstadtmeisterschaft Essen.

17.47 Uhr: 62 Mannschaften gehen dieses Jahr an den Start, heute ist für die ersten zwei bereits Schluss: Aus den beiden Fünfergruppen des Wettbewerbs ziehen jeweils die besten drei Teams in die nächste Runde ein. Gespielt werden in der Vorrunde jeweils 15 Minuten pro Partie.

17.38 Uhr: Die Gruppe 1 wird ergänzt von Bezirksligist Vogelheimer SV sowie Kreisliga-A-Spitzenreiter SuS Haarzopf. Außerdem heute dabei: Der FSV Kettwig (KL A) und DJK Franz-Sales-Haus (KL C).

Donnerstag, 5. Januar, 17.30 Uhr: Herzlich Willkommen aus der Sporthalle am Hallo in Essen! Hier eröffnet heute die Gruppe 1 die diesjährige 27. Hallenstadtmeisterschaft, die sich nach zweijähriger Zwangspause zurückmeldet. Alle Spiele des Wettbewerbs werden in diesem Jahr am Hallo stattfinden. Mit dem FC Kray steigt der Titelverteidiger heute mit dem Eröffnungsspiel um 18 Uhr als Favorit in seiner Gruppe ins Turnier ein.