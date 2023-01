Halle Essen: Am ersten Spieltag gab es kleine Überraschungen

Am ersten Spieltag der Essener Hallenstadtmeisterschaften in der Sporthalle am Hallo blieben die großen Sensationen noch aus, auch wenn es eine kleine Überraschung gab.

Endlich wieder Hallenfußball in Essen! Am Donnerstagabend eröffnete die Gruppe 1 um Titelverteidiger FC Kray die 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft. Am ersten Gruppenspieltag in der Sporthalle am Hallo blieben die großen Sensationen noch aus, auch wenn es eine kleine Überraschung gab. Der FC Kray, der Vogelheimer SV und der FSV Kettwig sicherten sich die ersten drei Tickets für die nächste Runde, DJK Franz-Sales-Haus (Kreisliga C) und Kreisliga A-Spitzenreiter SuS Haarzopf sind ausgeschieden.

Den lautesten Jubel des Abends gab es nach der achten Partie: Das 3:3 zwischen dem FSV Kettwig und dem FC Kray, der als Titelverteidiger in den Wettbewerb gestartet ist, sicherte beiden Teams die Zwischenrunde. So waren die beiden letzten Spiele des Abends bereits ohne Bedeutung fürs Weiterkommen.

Zu Beginn sahen die Zuschauer in der Halle zwei Remis zwischen Kray und Vogelheim sowie die Ligakonkurrenten aus der Kreisliga A, Haarzopf und Kettwig. Den ersten Sieg sicherte dann Titelverteidiger Kray mit einem 6:0 über Franz-Sales-Haus.

Wie erwartet wurde der Kampf ums Weiterkommen vor allem ein Duell zwischen den beiden Kreisligisten. Ausschlaggebend war am Ende das Spiel gegen Oberligist Kray. Und SuS Haarzopf, als Spitzenreiter der Kreisliga A2 leicht favorisiert in den Abend gestartet, zog im Vergleich den kürzeren, da der FSV Kettwig gegen die Krayer einen Zähler holte (Vogelheim-Kray 2:3).

Der Bezirksligist aus Vogelheim holte sich mit zehn Zählern den Gruppensieg und ging wie auch der FC Kray (8 Punkte) ohne Niederlage aus der Vorrunde. Kettwig schaffte mit einem Sieg und 15:10 Toren Platz drei.

Außenseiter DJK Franz-Sales-Haus, der in vier Spielen 34 Gegentreffer kassierte, sorgte zum Abschluss für Applaus von der ganzen Halle: Der C-Ligist, punktloses Schlusslicht der Gruppe, erzielte in seinem letzten Spiel gegen Haarzopf (1:12) seinen einzigen Turniertreffer, der von den Zuschauern mit lauten Jubel belohnt wurde.

An diesem Wochenende werden die anderen 14 Gruppen ausgespielt. Den Anfang machen die Gruppen 2 mit der SpVg Schonnebeck und 3 mit Favorit ETB SW Essen am Freitagabend (6. Januar, ab 17 Uhr) Die Zwischenrunde wird am kommenden Wochenende (14.1. und 15.1.) ausgespielt.