Am Freitagmittag wurde die Europa League-Gruppenphase ausgelost. Mit dabei: Royale Union Saint-Gilloise und Henok Teklab.

Was für ein Erlebnis für Henok Teklab! Der frühere Flügelflitzer von Preußen Münster wird nach seinem internationalen Debüt in dieser Saison in der Europa League auflaufen.

Sein neuer Verein, Royale Union Saint-Gilloise, setzte sich am Donnerstagabend im Europa League-Qualifikationsrückspiel beim Schweizer Top-Team FC Lugano mit 1:0 durch und durfte den Einzug in die Gruppenphase bejubeln, nachdem das Hinspiel bereits mit 2:0 gewonnen werden konnte.

Dennis Eckert Ayensa, der ehemalige Zweit- und Drittliga-Stürmer des FC Ingolstadt, brachte seine Mannschaft bereits in der Anfangsphase (7.) auf die Siegerstraße. Diesen Vorsprung ließ sich der belgische Erstligist nicht mehr nehmen. Ganz im Gegenteil: Sogar ein höheres Ergebnis wäre möglich gewesen. Es war ein souveränes Weiterkommen.

In der 77. Minute folgte dann der große Moment für Teklab. Der 24-Jährige wurde für Loïc Lapoussin eingewechselt und feierte in der Schlussviertelstunde seine Premiere auf internationaler Bühne. Es war sein zweiter Pflichtspieleinsatz für die Belgier, einmal wurde er bereits in der Liga berücksichtigt. Zu Beginn der Saison musste Teklab noch über 20 Tage mit einer Muskelverletzung passen.

Einen Tag nach dem Erfolg in Lugano wurde dann die Gruppenphase ausgelost. Royale Union Saint-Gilloise trifft auf den FC Liverpool, LASK und FC Toulouse. Es könnte also gut sein, dass Teklab bald an der Anfield Road auf dem Rasen steht – als Gegner von Liverpools Jürgen Klopp.

Henok Teklab: Über Alzenau und Münster nach Europa

Mit diesem Karrieresprung hätte im Sommer 2021 wohl niemand gerechnet. Damals wechselte der 1,74-Meter große Tempodribbler als unbeschriebenes Blatt von Bayern Alzenau zu Preußen Münster in die Regionalliga West. Bei den Adlerträgern entwickelte sich der gebürtige Frankfurter auf Anhieb zum Publikumsliebling und überzeugte mit starken Leistungen.

In 75 Pflichtspielen für Münster war er an 46 Treffern (19 Tore, 27 Vorlagen) direkt beteiligt und war einer der Garanten auf dem Weg zum Drittliga-Aufstieg 2023. Der Lohn: Teklab wechselte ins Ausland und unterschrieb beim letztjährigen Europa League-Viertelfinalisten einen langfristigen Vertrag bis 2027.