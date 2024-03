Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel Rang eins in der EM-Qualifikation zurückerobert.

Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo setzte sich am Dienstag vor 4766 Zuschauern in Halle/Saale mit 2:0 (1:0) gegen Israel durch und kletterte wieder auf Rang eins. Die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bunds profitierte dabei auch von dem Patzer von Konkurrent Polen, das zuvor 0:1 gegen Bulgarien verloren hatte.

Brajan Gruda vom FSV Mainz 05 (14. Minute) und Merlin Röhl (56.) trafen für die Gastgeber, die vier Tage nach dem 0:0 gegen den Kosovo eine gute Reaktion zeigten. Weiter geht es in der EM-Qualifikation im September mit dem Nachholspiel in Israel und der Partie in Estland.