Der DFB machte am Donnerstag mit einer besonderen Initiative auf sich aufmerksam. Im Base Camp in Herzogenaurach sollen bald die Fahnen von Amateurvereinen wehen.

Am 14. Juni ist es endlich so weit: Die Heim-EM 2024 geht an den Start. Zum Auftakt empfängt unsere deutsche Nationalelf Schottland und nach jahrelanger Verbitterung um das DFB-Team fiebert das Land mal wieder einem Turnier entgegen.

Nach sehr langer, enttäuschender und ermüdender Periode mit vielen Rückschlägen ist der Hype um die Europameisterschaft im eigenen Land im vollen Gange. Die überzeugenden Auftritte gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) unter der führenden Hand von Julian Nagelsmann lassen endlich wieder auf ein vielversprechendes Fußballfest hoffen.

Als Zeichen der Solidarität und Mitanteilnahme an diesem besonderen Ereignis im eigenen Land, startete der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag, 4. April, eine Initiative zugunsten der Amateurvereine. All diejenigen, die eine Fahne eines Amateurvereins, Fanclub oder der Heimstadt besitzen, können diese an den DFB-Campus schicken.

Die bis zum 15. Mai 2024 mit dem Stichwort "Fahnenaktion" erhaltenen Fahnen, sollen über das gesamte Base-Camp der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach gehängt und verteilt werden. Ob direkt am Balkon der Spielerzimmer, am Zaun des Home-Grounds von adidas, am Trainingsplatz oder im Pressekonferenzraum.

Der Mannschaft soll damit das Gefühl gegeben werden, dass das gesamte Land hinter ihnen steht - auch Europa soll symbolisiert werden: "Wir stehen hinter euch!"

Gesendet werden sollen die Flaggen an die Adresse Kennedyallee 274, 60528 Frankfurt. Wer also möchte, dass die Fahne des Herzensklubs über den Köpfen der deutschen Nationalspieler weht, kann diese Chance ergreifen.

Der DFB warnt allerdings vor Wind und Wetter und rät davon ab, die "heilige Gründungsfahne eures Heimatvereins" nach Frankfurt zu schicken. Alle anderen Fahnen wären jedoch herzlich willkommen. Wer bei Zusendung seine Adresse und Telefonnummer mitangibt, bekommt den Standort während der EM gesendet sowie die Fahne im Anschluss an die Europameisterschaft auch wieder zurückgeschickt.