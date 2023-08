DFB-Pokal: 4 Ruhrgebiets-Vertreter - Bilanzen, Gegner im Check, die TV-Übertragungen

Am Wochenende steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Aus dem Ruhrgebiet gehen vier Teams an den Start. Hier eine Übersicht, auch wie die Gegner in die Saison starteten.

Freitag, 11. August, 20:45 Uhr

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Bilanz gegeneinander: 49 Mal gab es das Duell, Schalke gewann 16 Partien, Braunschweig 21 Begegnungen. Zum vierten Mal treffen sich die beiden Teams im DFB-Pokal, jede Mannschaft kam zwei Mal weiter. Zum letzten Mal duellierte man sich 1990 in der 2. Runde - der Sieger hieß Schalke (4:0).

So startete der Gegner in die Saison: Braunschweig wartet noch auf den ersten Punkt. Gegen Holstein Kiel verlor man zuhause in der Nachspielzeit mit 0:1. Es folgte das 1:2 beim 1. FC Magdeburg.

Hier wird das Spiel übertragen: Bei Sky und das ZDF überträgt zusätzlich um 20.45 Uhr das Duell der beiden Zweitligisten. Es ist eine der vier Free-TV-Partien der 1. Runde.

Samstag, 12. August, 15:30 Uhr

TSV Schott Mainz - BVB

Bilanz gegeneinander: Die beiden Teams treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander.

So startete der Gegner in die Saison: Die Mainzer haben noch nicht gespielt, müssen dafür aber unter der Woche ran. Denn der Auftakt in die Regionalliga Südwest steigt am Dienstag (8. August) beim FSV Frankfurt. 90 Minuten vier Tage vor dem BVB-Knaller, sicher keine perfekte Vorbereitung.

Hier wird das Spiel übertragen: Die Partie wird nur bei Sky gezeigt.

Samstag, 12. August, 18 Uhr

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Bilanz gegeneinander: 20 von 54 Partien gegeneinander gewann der VfL Bochum. Im DFB-Pokal gab es bisher drei Aufeinandertreffen der beiden Teams. Noch verlor der VfL keines. Drei Mal ging es in die nächste Runde.

So startete der Gegner in die Saison: Arminia Bielefeld muss nach dem Abstieg in die 3. Liga einen großen Umbruch verkraften. Kaum ein Spieler blieb bei den Ostwestfalen. Einen Spieltag gab es bisher in der 3. Liga, hier verlor die Arminia den Auftakt bei Dynamo Dresden mit 1:3. Am Dienstag ist der DSC zudem im Westfalenpokal im Einsatz - als haushoher Favorit gegen den Bezirksligisten SG Frisch-Auf Herringhausen/Eickum.

Hier wird das Spiel übertragen: Wie alle anderen bei Sky.

Sonntag, 13. August, 13 Uhr

RWE - HSV

Bilanz gegeneinander: 19 Mal gab es dieses Duell, Rot-Weiss Essen gewann nur drei Partien gegen den Hamburger SV. Neun Mal siegte der HSV. Im DFB-Pokal ist es schon der sechste Fight zwischen den beiden Traditionsvereinen. Hier ging es ausgeglichener zu. Fünf Partien, drei gingen an den HSV, zwei an RWE. Die letzten beiden Pokalspiele gingen 1988 und 2008 jeweils an die Hamburger, Essens letzter Pokalsieg gegen den HSV datiert aus dem Jahr 1972 (5:3.). Unter den Torschützen damals war ein gewisser Willi Lippens.

So startete der Gegner in die Saison: Der HSV begann mit einem 5:3-Spektakel gegen Schalke 04. Es folgte ein 2:2 beim KSC, als die Karlsruher den Ausgleich in der letzten Minute erzielten. Bisher auffällig: Defensiv ist der HSV wie zuletzt anfällig, nach vorne hat die Mannschaft eine sehr große Qualität.

Hier wird das Spiel übertragen: Auch diese Partie läuft nur beim Bezahlsender Sky.