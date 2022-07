DFB-Pokal: BVB, S04, VfL Bochum - die Ausfälle, die möglichen Startaufstellungen

Schalke, der BVB und der VfL Bochum starten in die Pflichtspiele. So könnten die drei Klubs auflaufen.

Der Startschuss in die neue Saison steht auch für die Erstligisten an. Der BVB, der VfL Bochum und der FC Schalke stehen vor dem ersten Pflichtspiel. So könnten die drei Klubs personell starten.

1860 München - BVB (Freitag, 29. Juli, 20:45 Uhr)

Die Dortmunder haben eine schwierige Aufgabe zugelost bekommen. Es geht zu 1860 München, der Traditionsverein möchte in die 2. Bundesliga aufsteigen. Es geht also leichter in der 1. Runde. Zumal dem BVB einige Spieler fehlen. Neben Sebastien Haller, der nach seinem Tumorfund operiert wurde, wird auch Neuzugang Salih Özcan nicht auflaufen können. Zudem werden Tom Rothe und Felix Passlack (beide Hüftprobleme) ausfallen.

So könnte der BVB spielen: Kobel - Hummels, Schlotterbeck, Süle - Meunier, Bellingham, Dahoud, Guerreiro - Reus - Adeyemi, Malen

Bremer SV - Schalke 04 (Sonntag, 31. Juli, 13 Uhr)

Auf dem Papier hat Schalke im Gegensatz zum BVB eine deutlich leichtere Aufgabe. Unterschätzen wird man den Kontrahenten aber nicht. Personell hat Trainer Frank Kramer sehr viel Auswahl. Malick Thiaw ist nach einer Roten Karte aus dem letzten DFB-Pokal-Jahr noch gesperrt. Verletzte gibt es derzeit kaum - nur hinter dem Einsatz von Danny Latza gibt es ein Fragezeichen.

So könnte Schalke spielen: Schwolow - Brunner, Kaminski, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Kral - Mohr, Zalazar - Polter, Terodde

Viktoria Berlin - VfL Bochum (Samstag, 30. Juli, 13 Uhr)

Der VfL Bochum konnte in der Vorbereitung personell selten aus dem Vollen schöpfen. Doch gegen Viktoria Berlin hat Trainer Thomas Reis schon eine größere Auswahl. Verzichten muss er auf Danilo Soares (Hüftprobleme), Tim Oermann und Neuzugang Jacek Goralski (Augen-OP). Seit Mittwoch auch auf Konstantinos Stafylidis, der mit muskulären Problemen passen muss. So könnte ein Zugang sein Debüt feiern. Entweder Jannes Horn oder Saidy Janko.

So könnte der VfL spielen: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Ordets, Horn - Losilla, Stöger - Zoller - Holtmann, Hofmann, Asano