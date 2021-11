Livestream gratis schauen: So geht‘s

Auch dieses Jahr herrscht verständlicherweise bei vielen Fans Verwirrung: Welcher TV-Sender oder Streaming-Anbieter überträgt die Spiele der Königsklasse? Wir verraten dir, wie du Champions League im Livestream gratis schauen kannst.

Der erste Spieltag der diesjährigen Champions League Saison hält direkt einige Kracher bereit: Am 14.9. empfängt der FC Barcelona im Camp Nou den FC Bayern. Der BVB ist am 15.9 bei Besiktas Istanbul zu Gast. Außerdem muss RB Leipzig auswärts gegen Manchester City ran. Wolfsburg trifft auf den französischen Meister und Supercupsieger OSC Lille. Jedes Jahr aufs Neue fragen sich viele Fans verständlicherweise, wo die Spiele überhaupt zu sehen sind.

Champions League 2021/22 auf Amazon und DAZN

Sky, Eurosport, Free-TV, Amazon, DAZN, … - die Anzahl an Sendern und Anbietern, die in den letzten Jahren die Übertragungsrechte für die Bundesliga, Länderspiele und europäischen Pokale hatten, wurde immer größer. Zumindest die Champions League verteilt sich dieses Jahr auf zwei Streaming-Schwergewichte. Aus dem Geschacher um die Übertragungsrechte gingen diesmal Amazon und DAZN als Sieger hervor.

Diese Champions League Spiele überträgt Amazon

Amazon Prime Video zeigt tatsächlich nur wenige Begegnungen. Die haben es aber in sich. Und zwar sind bei Amazon an den ersten drei Spieltagen die Top-Partien am Dienstagabend zu sehen. Das sind folgende Perlen:

FC Barcelona – FC Bayern / 1. Spieltag am 14. September um 21 Uhr

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon / 2. Spieltag am 28. September um 21 Uhr

Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund / 3. Spieltag am 19. Oktober um 21 Uhr

Im Tauziehen mit Konkurrent DAZN musste sich also Amazon in Sachen Quantität geschlagen geben. Jedoch hat der Versandriese offensichtlich BVB- und Bayern-Anhänger im Blick. Die drei genannten Spiele werden von beiden Lagern vorfreudig erwartet. Welche Übertragungen Amazon Prime Video ab dem 4. Spieltag anbieten wird, steht aktuell noch nicht fest. Wir halten dich selbstverständlich dazu weiterhin auf dem Laufenden.

Aktuell kannst du Amazon Prime kostenlos für 30 Tage testen. Studenten und Azubis erhalten Prime sogar 6 Monate gratis. Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Du profitierst von vielen weiteren Bestell-Vorteilen und hast unter anderem gratis Zugriff auf die breit gefächerte Mediathek voller Filme und Serien.

Hier gehts zur Gratis-Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video.

Welche Champions League Spiele zeigt DAZN?

Es ist eine einfache Rechnung: Da Amazon sich an den ersten drei Spieltagen nur die Top-Spiele am Dienstag gesichert hat, kannst du alle anderen Begegnungen bei DAZN streamen, Live-Konferenzen inklusive. Folgende Partien mit deutscher Beteiligung hat der Streamingdienst im Portfolio:

1. Spieltag

Lille OSC – VfL Wolfsburg / 14.09 um 21 Uhr

Besiktas JK – Borussia Dortmund / 15.09 um 18:45 Uhr

Manchester City – RB Leipzig / 1. Spieltag am 15.09 um 18:45 Uhr

2. Spieltag

FC Bayern – Dynamo Kiew / 29.09 um 21 Uhr

VfL Wolfsburg – FC Sevilla / 29.09 um 21 Uhr

RB Leipzig – Club Brügge / 29.09 um 21 Uhr

3. Spieltag

Benfica Lissabon – FC Bayern / 20.10 um 21 Uhr

RB Salzburg – VfL Wolfsburg / 20.10 um 18:45 Uhr

Paris St. Germain – RB Leipzig / 19.10 um 21 Uhr

DAZN lockt Neukunden mit einem Gratismonat. Neben der Champions League hat der Streaming-Anbieter die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die LaLiga und Serie A in petto. Außerdem laufen bei DAZN weitere Sportarten und -ligen, wie zum Beispiel die NBA, NHL und NFL.

Hier gehts zum Gratismonat bei DAZN.

Sind im Free-TV keine Champions League Spiele zu sehen?

Traurige Nachrichten haben wir für alle, die sich kein Bezahl-Abo holen möchten. Die Öffentlich-rechtlichen sind auch in dieser Runde größtenteils leer ausgegangen. Das ZDF hat lediglich das Finale im Programm, unabhängig davon, ob ein deutscher Verein beteiligt ist. DAZN-Abonnenten können das Finale ebenfalls live verfolgen. Die gute Nachricht: Während in den letzten Jahren das ZDF nicht einmal die Zusammenfassungen zeigen dufte, bringt der Sender mittwochs um 23 Uhr das sportstudio UEFA Champions League mit den Highlights des jeweiligen Spieltags an den Start.

Champions League gratis bei DAZN und Amazon

Fans des BVB und der anderen deutschen Champions-League-Teilnehmer haben auch dieses Jahr die Qual der Wahl. Wer möglichst viele Spiele schauen möchte, ist mit DAZN gut beraten. Andererseits hat Amazon sich die Rechte für die Topspiele am Dienstag geangelt. Hardcore-Fans der Königsklasse müssen gezwungenermaßen auf beide Streaming-Anbieter setzen, um nichts zu verpassen. Immerhin lassen sich beide Dienste kostenlos testen.

