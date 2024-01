Der DSC Wanne-Eickel ist in dieser Saison kein Spitzenteam. In der Westfalenliga 2 geht es für den Traditionsverein trotzdem noch um etwas.

Längst sind die Ziele beim DSC Wanne-Eickel etwas grundsätzlicher geworden. Vom Aufstieg aus der Westfalenliga 2 in die Oberliga Westfalen ist bei den Wanne-Eickelern in dieser Saison keine Rede mehr. Dafür war der Umbruch im Sommer schlichtweg auch zu groß.

Ganz plan- oder ziellos geht der DSC aber nicht in das neue Jahr, auch wenn die Spitzengruppe schon enteilt zu sein scheint.

DSC-Trainer Pascal Beilfuß über...

Die Hinrunde in der Liga: „Es ist ein ziemlich gemischtes Fazit. Wir hatten einen richtig guten Start, dann war es in den letzten Wochen ergebnistechnisch ziemlich durchwachsen. Das war nicht schön. Aber unterm Strich haben wir bislang erst fünf Niederlagen. Damit stehst du eigentlich gut. Das zeigt, dass wir schwer zu schlagen sind. Das passt. Was nicht passt, sind die vielen hohen Niederlagen und die vielen Unentschieden. Wir hatten aber auch einen großen Umbruch, da sind dann 21 Punkte eigentlich vollkommen okay. Unsere Ziele sind noch in Reichweite.“

Was war Ihr schönster Moment? „Jetzt gegen Sodingen in der 95. Minute zu gewinnen, war natürlich schön. Oder das Tor von unserem Torhüter in Hombruch war auch super. Oder auch das Weiterkommen im Kreispokal gegen die SpVgg Horsthausen, einen direkten Liga-Konkurrenten. Es gab aber nicht diesen einen Moment.“

Was war Ihr schlimmster Moment? „Den gab es auch nicht. Generell waren es die vielen hohen Niederlagen. Wir hatten in jedem Spiel die Möglichkeit zu gewinnen. Die Spiele in dieser Saison sind alle so eng. Das ärgert mich schon. Positiv ist aber, dass die Spiele eben immer eng waren und wir nie chancenlos. Aber irgendwann ist es nicht immer nur Pech.“

Die Ziele für 2024: „Wir wollen mehr Punkte holen als in der Hinrunde, das ist das klare Ziel von der Mannschaft. Wir haben fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, da wollen wir möglichst schnell weg. Außerdem wollen wir mal eine kleine Serie starten, das ist uns in der Hinrunde leider nicht gelungen. Außerdem wollen wir den Kreispokal gewinnen, da haben wir mit Wacker Obercastrop eine große Aufgabe vor uns. Zudem haben wir noch Potenzial, was das Teamgefüge angeht. Aber es ist ja normal, dass wenn man 19 neue Leute hat, sie nicht sofort ein Team sind, nur weil der Trainer sagt: 'Ihr seid jetzt ein Team.'“