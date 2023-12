Am Freitagabend erlebten die Zuschauer auf der Platzanlage des SV Wacker Obercastrop ein großes Spektakel. Drei ehemalige BVB-Stars gaben sich die Ehre.

Am Freitagabend, 8. Dezember 2023, war es so weit: Das vor Wochen angekündigte Testspiel zwischen dem Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop und dem polnischen Viertligisten LKS Goczalkowice ging über die Bühne - und das vor rund 2000 Zuschauern.

Bei den Polen ist der 38-jährige Lukasz Piszczek seit Juli 2021 Spielertrainer und mittlerweile auch Fußballlehrer - RevierSport berichtete.

"Als Kevin Großkreutz mir erzählte, dass Piszczek mit seiner Mannschaft an diesem Wochenende beim BVB eingeladen sein und gerne vorher gegen uns testen würde, musste ich nicht lange überlegen. Dieses Spektakel wollten wir den Fans natürlich anbieten", erzählte Tim Eibold, Sportchef des Tabellensechsten in der Westfalenliga 2. Und es lohnte sich.

Beim großen Familienfest des SV Wacker Obercastrop hatten am Ende alle Spieler Spaß und die 2000 Zuschauer sahen vier Tore. Einen Treffer für den SV Wacker und drei Buden für die Gäste aus Polen - mit 3:1 gewann die Mannschaft von Piszczek gegen Großkreutz und Co.

Wir waren nicht nur eine Familie, sondern werden es immer sein. Das hat uns ausgemacht und wird uns auch immer ausmachen. Es war einfach früher was Besonderes und das wird uns immer verbinden. Danke an jeden Einzelnen, der gestern vor Ort war. Und wir werden immer Borussen sein Kevin Großkreutz

In der Mannschaft von SV Wacker-Trainer Antonio Molina war mit Dede auch eine weitere BVB-Legende aktiv.

Via Instagram bedankte sich Großkreutz bei den Fans und unterstich noch einmal seine besondere Beziehung zu seinem Freund Piszczek.

"Ein fettes Dankeschön an 2.000 Zuschauer! Riesen Respekt an, dass er nochmal die Fußballschuhe für den SV Wacker Obercastrop angezogen hat. Vielen Dank an Lukasz Piszczek und das Team für ein tolles Freundschaftsspiel. Es war ein super gelungener Abend und alle waren richtig happy. Ich habe mich so gefreut die Jungs wiederzusehen. Und als Piszczeks Vater mir entgegengekommen ist und wir uns in die Arme gefallen sind, da wusste man, dass das etwas ganz besonderes ist. Wir waren nicht nur eine Familie, sondern werden es immer sein. Das hat uns ausgemacht und wird uns auch immer ausmachen. Es war einfach früher was Besonderes und das wird uns immer verbinden. Danke an jeden Einzelnen, der gestern vor Ort war. Und wir werden immer Borussen sein", mit diesen Worten bedankte sich Kevin Großkreutz via Instagram.

Großkreutz und Piszczek feierten einst große Erfolge bei Borussia Dortmund. Sie holten gemeinsam den DFB-Pokal und wurden Deutscher Meister. Auch standen sie in der Saison 2012/2013 mit dem BVB im Champions-League-Finale. Die Borussia, damals unter Trainer Jürgen Klopp, machte ein tolles Spiel in London, doch am Ende gewann der FC Bayern München im deutsch-deutschen Endspiel die europäische Fußball-Königsklasse.