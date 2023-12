SV Wacker Obercastrop: Dede und Piszczek kommen - große Kulisse erwartet, Topspieler geht

Freitag, 8. Dezember 2023: Das wird ein großer Tag für den Westalenligisten SV Wacker Obercastrop. Denn für ein Spiel wird Dede das Wacker-Trikot tragen, Gegner wird Lukasz Piszczek sein.

Drei Legenden von Borussia Dortmund bei einem Spiel eines Westfalenligisten. Sie sagen, dass das nicht möglich ist? Der SV Wacker Obercastrop wird am Freitag, 8. Dezember 2023, ab 19.30 Uhr das Gegenteil beweisen.

Der Westfalenligist empfängt an diesem Freitagabend nämlich den polnischen Viertligisten LKS Goczalkowice. Hier ist der 38-jährige Piszczek seit Juli 2021 Spielertrainer und mittlerweile auch Fußballlehrer - RevierSport berichtete.

Hinzu gesellt sich eine dritte BVB-Legende: Dede wird mit einer Gastspielgenehmigung für den Sechtsligisten aus Castrop-Rauxel auflaufen. "Wir freuen uns sehr darauf. Als Kevin Großkreutz mir erzählte, dass Piszczek mit seiner Mannschaft an diesem Wochenende beim BVB eingeladen sein und gerne vorher gegen uns testen würde, musste ich nicht lange überlegen. Dieses Spektakel wollen wir den Fans natürlich anbieten", erzählt Tim Eibold, Sportchef des Tabellensechsten in der Westfalenliga 2.

1400 Karten wurden im Vorverkauf bereits abgesetzt. Beim SV Wacker hofft man insgeheim auf bis zu 2000 Zuschauer. "Der Vorverkauf läuft noch. Wir appellieren daran auch diesen zu nutzen. Stand jetzt wird aber auch eine Abendkasse geöffnet", informiert Eibold.

Großkreutz und Piszczek feierten einst große Erfolge bei Borussia Dortmund. Sie holten gemeinsam den DFB-Pokal und wurden Deutscher Meister. Auch standen sie in der Saison 2012/2013 mit dem BVB im Champions-League-Finale. Die Borussia, damals unter Trainer Jürgen Klopp, machte ein tolles Spiel in London, doch am Ende gewann der FC Bayern München im deutsch-deutschen Endspiel die europäische Fußball-Königsklasse.

Leistungsträger verlässt den SV Wacker Obercastrop

Nicht in der Königsklasse, dafür in der Westfalenliga spielte bisher Marin Vranjic mit Großkreutz in Obercastrop zusammen. Mit 15 absolvierten Spielen von Beginn an gehörte der Bosnier zu den Leistungsträgern im Team von Antonio Molina. In Zukunft wird der Wacker-Trainer aber auf Vranjic, der in Bosnien-Herzegowina als Profi zweimal den Landestitel holte, verzichten müssen. Der 28-Jährige kehrt im Winter in seine Heimat zurück.

"Das ist für uns ein herber Verlust. Marin ist nicht nur ein feiner Fußballer sondern auch ein toller Mensch. Er wird uns fehlen. Wir schauen uns um, wie wir ihn ersetzen können", erklärt Eibold. Er ergänzt: "Jetzt freuen wir uns erst einmal auf ein großes Familienfest am Freitagabend mit Kevin, Dede, Lukasz und dem SV Wacker Obercastrop!"