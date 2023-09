Westfalenliga 2: Top-Teams lassen Federn - DSC weiter ungeschlagen

Der fünfte Spieltag in der Westfalenliga 2 hatte einige Überraschungen parat. An der Tabellenspitze stehen gleich drei punktgleiche Mannschaften.

Der SV Sodingen kann in der Westfalenliga 2 also doch noch gewinnen – und dann gleich in einem Spiel, in denen es dem Team wohl nur wenige zugetraut hätten. Die Sodinger bleiben trotz des 2:0-Siegs gegen Oberliga-Absteiger TuS Erndtebrück zwar weiterhin Tabellenletzter, können sich aber nun immerhin an ihrem ersten Saisonsieg hochziehen.

Mit dem BSV Schüren musste auch das zweite Top-Team Federn lassen – und zugleich die erste Saisonniederlage hinnehmen. Kurz vor dem Ende der Partie erzielte der SC Westfalia Soest noch den Treffer zum 3:2-Auswärtssieg beim vorherigen Tabellenzweiten.

Den ersten Platz in der Tabelle hat sich am fünften Spieltag der FC Iserlohn durch ein 2:0 gegen den Holzwickeder SC gesichert. Doch noch ist an der Spitze alles eng beieinander. Das Top-Trio trennt nur das Torverhältnis.

Direkt dahinter folgen die beiden einzigen Teams, die bislang noch ungeschlagen sind: der DSC Wanne-Eickel und Concordia Wiemelhausen. Der DSC setzte seine Serie beim SC Obersprockhövel fort. Für einen Sieg reichte es für die Mannschaft von Trainer Pascal Beilfuß allerdings nicht. Erst in der 76. Minute gelang den Wanne-Eickelern der Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Und apropos DSC Wanne-Eickel: Dessen ehemaliger Stürmer Nick Ruppert sicherte Concordia Wiemelhausen mit seinem Treffer in der 62. Minute den zweiten Saisonsieg in Folge. Der Stürmer erzielte den 2:1-Siegtreffer beim RSV Meinerzhagen, der in der ersten Halbzeit noch durch Eren Albayrak in Führung gegangen war (14.). Patrick Sacher hatte noch vor der Pause ausgeglichen (45.).

Die nächste Enttäuschung für Obercastrop

Der SV Wacker Obercastrop wartet mittlerweile schon seit zwei Spielen auf einen Punktgewinn. Auf das 0:5 gegen den TuS Erndtebrück am 2. September folgte nun ein nicht weniger schmeichelndes 0:1 beim Lüner SV. Der erste Saisonsieg für den SVL.

Den hat Aufsteiger Hombrucher SV schon etwas länger in der Tasche – und nun folgte der nächste. Die Dortmunder gewannen gegen den SC Neheim mit 3:0 (1:0). Erst ein später Doppelschlag (87./90.) von Ali Sener brachte den HSV endgültig auf die Siegerstraße.

Auf der fühlt sich auch der dritte Aufsteiger in der Westfalenliga scheinbar wohl: Die SpVgg Horsthausen ließ auf den ersten Verbandsligasieg ihrer Geschichte gleich den zweiten Folgen. Beim FC Lennestadt setzte sich die Mannschaft von Trainer Marc Gerresheim mit 2:0 durch.