SV Wacker Obercastrop: Weltmeister Großkreutz fliegt im hitzigen Derby vom Feld

Der SV Wacker Obercastrop, Topfavorit der Westfalenliga 2, musste sich am Wochenende mit einem 2:2-Remis beim DSC Wanne-Eickel begnügen. Kevin Großkreutz flog vom Platz.

Am vergangenen Sonntag sahen 200 Zuschauer ein spannendes Derby in der Mondpalast-Arena. Der DSC Wanne-Eickel und SV Wacker Obercastrop trennten sich 2:2-Remis.

Xhino Kadiu (11., 85.) traf für Wanne-Eickel, Elvis Shala (22.) und Soufian Laghrissi (76.) trafen für die Castroper. Kevin Großkreutz, Weltmeister von 2014, sah in der 90. Minute Gelb-Rot und flog vom Platz.

Er soll höhnisch Richtung Schiedsrichter Nikolai Mester applaudiert haben, doch die Castroper schreiben auf ihrer Homepage, dass der Applaus den DSC-Fans gewidmet war.

Der Wacker-Kapitän wird damit beim nächsten Spiel (Sonntag, 27. August, 15 Uhr) beim SV Sodingen gesperrt sein. Aber auch ohne Großkreutz geht der SV Wacker als haushoher Favorit in die Partie.

Schon in Wanne-Eickel hätte der Meisterschaftsfavorit gewinnen müssen. So sah das auch Antonio Molina. Der Wacker-Coach fasste zusammen: "So ist Fußball! Wir hätten 10:2 gewinnen müssen."

Ausführlicher äußerte sich derweil Wacker-Vorsitzender Thorben Krol zur Leistung in Wanne-Eickel. Krol: "Im Großen und Ganzen bin ich mit der Mannschaftsleistung zufrieden. Fußballerisch war das das beste Spiel unserer Mannschaft bisher. Wir haben das Spiel über weite Strecken beherrscht, waren die bestimmende Mannschaft. Es waren viele Emotionen und viel Kampf im Spiel. Natürlich müssen wir an unserer Chancenverwertung arbeiten und eher den Sack zumachen. So bekommen wir am Ende das 2:2. Es ist natürlich schade, als bestimmende Mannschaft kurz vor Schluss den Ausgleich zu bekommen. Ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, weil wir klar die Besseren waren. Das Unentschieden ist letztlich okay für mich."

Zufrieden waren natürlich am Ende auch die Wanne-Eickeler. Rechtsverteidiger Lukas Kubiak fasste zusammen: "Ein hitziges Spiel, nicht nur von der Spielatmosphäre, auch vom Wetter her. Wenn man im Fußball seine Chancen nicht nutzt, wird man am Ende bestraft. Und so war es dann auch. Wir machen das 2:2, für uns eher glücklich. Damit sind wir natürlich sehr zufrieden. Obercastrop war die bessere Mannschaft. Aber wir haben kämpferisch dagegengehalten und haben das Beste aus dem Spiel gemacht."