SV Sodingen: Trainer Stillitano über den Cranger Kirmes Cup und Kaderplanung

Der SV Sodingen aus der Westfalenliga 2 eröffnete den diesjährigen Cranger Kirmes Cup mit einem 1:1 gegen den DSC Wanne-Eickel. Dabei gab der SVS die Partie in buchstäblich letzter Sekunde aus der Hand und kassierte kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich.

Sodingens Cheftrainer Thomas Stillitano sah trotz Punktverlust einen engagierten Auftritt seiner Truppe und will am kommenden Mittwoch im nächsten Vorrundenspiel gegen den SV Wanne den ersten Dreier einfahren.

„Die Marschrichtung ist bei uns klar und wir wollen mindestens immer ins Halbfinale. Wir wollen die Gruppenphase aus zwei Gründen überstehen", erklärt der Cheftrainer des Gastgebers. "Erstens sind wir Ausrichter des Turniers und zweitens heißt Halbfinale, dass man zwei Spiele auf sehr hohem Niveau mehr hat, die der Mannschaft vor Saisonbeginn gut tun würden”, erklärte Stillitano.

Stillitano weiter: „Klar wollen wir den Cup auch gerne gewinnen. Der SVS hat das Ding noch nie geholt, jedoch wird es bei diesem Teilnehmerfeld extrem schwer werden. Besonders die Mannschaften in der anderen Gruppe sind schon ein ordentliches Brett.”

In Bezug auf die Kaderplanung haben wir keinen Druck. Wir sind bereits so weit, dass wir mit diesem Kader in die neue Saison starten könnten.

Thomas Stillitano