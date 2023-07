Cranger Kirmes Cup: "Zwei Punkte verloren" - SV Sodingen schenkt Auftaktsieg her

Das Eröffnungsspiel des diesjährigen Cranger Kirmes Cup zwischen dem SV Sodingen und dem DSC Wanne-Eickel endete 1:1 (0:0). Das sagen die Trainer zum Spiel.

Das Spiel zwischen dem SV Sodingen und dem DSC Wanne-Eickel zur Eröffnung des Cranger Kirmes Cups 2023 endete mit 1:1 (0:0). Nachdem die erste Halbzeit zwar hart umkämpft war, jedoch nur wenige Höhepunkte zu bieten hatte, nahm die Partie im zweiten Durchgang zunehmend Fahrt auf.

Gespielt wurden zweimal 40 Minuten. Nach dem Seitenwechsel markierte der Sodinger Neuzugang Laurenz Kegel in der 45. Spielminute den ersten Treffer des Wettbewerbs. Kegel wechselte vom DJK TuS Hordel zum SVS.

Im weiteren Spielverlauf erarbeitete sich Turnierausrichter Sodingen einige weitere gute Chancen, jedoch wollte ein zweiter Treffer nicht gelingen. Dieser Umstand rächte sich kurz vor Ende der Partie. Nach einem Freistoß von Wanne-Eickel kam der Ball im Strafraum zu Mert Akca und dieser schoss den Ball kompromisslos zum 1:1-Endstand in die Maschen.

Sodingens Trainer Thomas Stillitano hätte nach der starken Leistung im zweiten Durchgang gerne den ersten Dreier des Turniers mitgenommen, jedoch haperte es an der Chancenverwertung des SVS.

Das Unentschieden haben wir uns selbst zuzuschreiben und das ist natürlich sehr ärgerlich. Thomas Stillitano

„In der ersten Halbzeit war das Spiel relativ ausgeglichen mit vielleicht sogar minimalen Vorteilen beim DSC. In der zweiten Halbzeit waren wir hingegen die überlegene Mannschaft und haben uns viele Chancen herausgespielt und an dem Punkt haben wir die zwei Punkte verloren. Das Unentschieden haben wir uns selbst zuzuschreiben und das ist natürlich sehr ärgerlich”, bilanzierte Stillitano.

Sein Gegenüber Pascal Beilfuß hingegen hatte eine andere Meinung, besonders in Bezug auf den zweiten Durchgang. Nach Aussagen des DSC-Trainers sei das Ergebnis verdient gewesen.

„Es war definitiv ein verdientes Ergebnis. Wir haben über weite Strecken des Spiels nichts zugelassen und das erste Gegentor resultierte aus einem individuellen Fehler von uns. Ansonsten ist Sodingen recht wenig eingefallen und ich habe zu meinen Jungs gesagt, dass wenn wir als Verlierer vom Platz gegangen wären, es schon unverdient gewesen wäre. Von daher sind wir super zufrieden”, erklärte Beilfuß nach dem ersten Spiel.

Für den DSC Wanne-Eickel geht es am kommenden Dienstag gegen den SF Wanne-Eickel in der Vorrunde weiter. Am darauffolgenden Mittwoch trifft der SV Sodingen auf den SV Wanne 11.