DSC Wanne-Eickel: Ohne Neuzugänge "wird es auf lange Sicht schwierig"

Der DSC Wanne-Eickel steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Westfalenliga 2. Cheftrainer Pascal Beilfuß will den Kader weiter optimieren.

Der DSC Wanne-Eickel erkämpfte sich im Eröffnungsspiel des Cranger Kirmes Cups 2023 ein 1:1 gegen den SV Sodingen. Bevor der Ligabetrieb der Westfalenliga 2 wieder startet, will sich der DSC noch weiter verstärken. Wanne-Eickels neuer Trainer Pascal Beilfuß, der letzte Saison noch als Aktiver für TuS Hordel spielte, hat auf einigen Positionen noch Bedarf und will den Kader in den kommenden Wochen weiter verstärken. Nach Aussagen von Beilfuß könnte es in der kommenden Saison ansonsten sehr schwierig für den DSC werden. „Wir befinden uns momentan in einem Umbruch und man darf definitiv mit weiteren Neuzugängen rechnen. Wir befinden uns in Gesprächen und halten weiterhin die Augen offen”, erklärte der Trainer. Ein neuer Linksverteidiger und ein Sechser müssten schon noch kommen, weil wenn wir mit diesem Kader in die neue Saison gehen, wird es auf lange Sicht schwierig. Pascal Beilfuß Beilfuß weiter: „Wir müssen auf der Position des Innenverteidigers definitiv etwas tun, denn wir haben derzeit nur drei Innenverteidiger und davon sind zwei erst 19 Jahre alt und deshalb ist das im Moment unsere Priorität. Auch ein neuer Linksverteidiger und ein Sechser müssten schon noch kommen, weil wenn wir mit diesem Kader in die neue Saison gehen, wird es auf lange Sicht schwierig.” Am kommenden Dienstag geht es für den DSC mit dem Spiel gegen den Stadtrivalen vom SV Wanne beim Cranger Kirmes Cup weiter. Beilfuß und seine Mannschaft wollen im weiteren Verlauf des Turniers noch einiges rausholen. „Wir sind am Anfang der Vorbereitung und einige Dinge funktionieren noch sehr schleppend, dennoch ist unser Ziel auf jeden Fall die Gruppenphase zu überstehen. Alles weitere wäre natürlich ein nettes Zubrot, aber die Gruppenphase zu überstehen ist definitiv unser gestecktes Ziel", erklärte der Trainer. Der DSC Wanne-Eickel steckt beim diesjährigen Cranger Kirmes Cups in der Gruppe Herner Sparkasse. Die weiteren Mannschaften aus dieser Gruppe A sind der SV Wanne 11, die SF Wanne und der Ausrichter SV Sodingen. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten aus den beiden Gruppen ziehen in die nächste Runde ein.

