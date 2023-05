WL 2: FCB legt Einspruch ein! Türkspor-Aufstieg gefährdet - 90-Tage-Bleibe-Recht überschritten?

Türkspor Dortmund jubelte noch am Pfingstmontag über den Aufstieg in die Oberliga Westfalen. Doch dieser scheint nun gefährdet zu sein. Der Rivale legte Einspruch ein.

Türkspor Dortmund hat durch einen 5:0-Erfolg über den FC Iserlohn am Pfingstmontag die Meisterschaft in der Westfalenliga-Staffel 2 und den damit verbundenen Oberliga-Aufstieg gefeiert.

Verfolger FC Brünninghausen nutzte letztendlich auch der 8:2-Kantersieg über Absteiger Westfalia Herne nichts. Ein Punkt fehlte dem FCB am Ende der Saison gegenüber Meister Türkspor.

Für Brünninghausen besteht aber am kommenden Sonntag (4. Juni, 15 Uhr) gegen den SC Peckeloh, dem Vize-Meister der Westfalenliga-Staffel 1, noch die Chance aufzusteigen.

Und plötzlich ergibt sich noch eine Möglichkeit am grünen Tisch. Der Türkspor-Aufstieg scheint nun gefährdet zu sein!

In den Visa-Einreisebestimmungen - lesen Sie hier - der Bundesrepublik heißt es: Langzeitaufenthalte brasilianischer Staatsangehöriger in Deutschland Brasilianer, die sich mehr als 90 Tage in Deutschland aufhalten möchten, benötigen eine Aufenthaltserlaubnis. Diese kann in vielen Fällen nach Einreise in Deutschland unmittelbar bei der für den deutschen Wohnsitz zuständigen Ausländerbehörde beantragt werden (z.B. für Studium, Schulaustausch, Sprachkurs, Familiennachzug, Eheschließung und nachfolgender Daueraufenthalt).

Was ist passiert? Der FC Brünninghausen hat beim Verband Einspruch gegen die Spielwertung von Türkspor gegen Iserlohn eingelegt. Der Grund: Türkspor-Torjäger Mateus Ajala Cardoniz, der 26 Treffer in 23 Spielen erzielte, soll das 90-Tage-Bleibe-Recht für Brasilianer in Deutschland überschritten haben. Diese Frist soll nach RevierSport-Informationen am Samstag abgelaufen sein. Doch Ajala Cardoniz kam zwei Tage später gegen Iserlohn zum Einsatz. Geht es nach dem FC Brünninghausen, dann war der 27-Jährige am Pfingstmontag also illegal in der Bundesrepublik.

"Das ist ein laufendes und schwebendes Verfahren. Wer werden uns dazu nicht äußern. Was ich nur bestätigen kann, ist, dass wir Einspruch gegen die Spielwertung des Partie Türkspor Dortmund gegen den FC Iserlohn eingelegt haben", erklärte Rudolf Zorn, erster Vorsitzender des FC Brünninghausen, am Dienstagabend (30. Mai 2023) gegenüber RevierSport.

Unsere Redaktion erreichte auch die Gegenseite. Emre Konya, Sportchef von Türkspor Dortmund, sagte: "Wir werden bis Mittwochnachmittag eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema abgeben. Bis dahin sammeln wir alle notwendigen Dokumente."

Mustafa Tekir, Staffelleiter der Westfalenliga 2, ergänzte gegenüber RS: "Der Fall liegt beim Verbandssportgericht. Ich erwarte da eine schnelle Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass der Spieler eine Spielberechtigung besitzt."

Bleibt abzuwarten, wie das Verbandssportgericht entscheidet und welcher Westfalenliga-2-Vertreter am Sonntag gegen den SC Peckeloh um den Aufstieg in die Oberliga Westfalen spielen wird: Türkspor Dortmund oder der FC Brünninghausen?