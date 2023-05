Türkspor Dortmund: „Die Oberliga kann sich auf etwas gefasst machen”

Türkspor Dortmund hat am letzten Spieltag der Westfalenliga 2 den Aufstieg in die Oberliga Westfalen eingetütet. Die TSD-Spieler sind bereits heiß auf die kommende Spielzeit.

Durch einen 5:0-Erfolg gegen den FC Iserlohn am letzten Spieltag der Westfalenliga 2 machte Türkspor Dortmund die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Oberliga Westfalen klar. Die Spieler freuen sich bereits auf die kommende Saison in der nächsthöheren Spielklasse.

Mannschaftskapitän Ömer Akman hatte durch seine starken Leistungen einen großen Anteil an der erfolgreichen Saison. Mit dem Aufstieg in die Oberliga hat sich der 30-Jährige einen Traum erfüllt.

„Ich bin vor drei Jahren hierher gekommen, um mit dem Verein in die Oberliga aufzusteigen. Vor dem Spiel gingen uns viele Gedanken durch den Kopf, denn wir haben schon seit Jahren von diesem Augenblick geträumt. Dass wir den verdienten Aufstieg vor so einer geilen Kulisse klar machen konnten, macht uns alle überglücklich”, erklärte der Kapitän nach der Partie gegen Iserlohn.

Auch Serdar Bingöl war nach dem Erfolg seiner Mannschaft überglücklich. Nach dem Schlusspfiff rang der in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildete Rechtsverteidiger mit den Worten. Bingöl war, genau wie Cheftrainer Sebastian Tyrala, in der letzten Saison Teil des TuS Bövinghausen und wechselte im Sommer vergangenen Jahres zu TSD.

Wir haben bis zum Schluss an einem Strang gezogen und das macht mich extrem stolz. Die Oberliga kann sich auf etwas gefasst machen. Serdar Bingöl

„Ich finde gar nicht die passenden Worte, um zu beschreiben, wie ich mich in diesem Moment fühle. Die Fans, die Spieler, die Trainer und das gesamte Umfeld haben bis zum letzten Spieltag alles gegeben. Brünninghausen hat es uns bis zuletzt sehr schwer gemacht und daran sieht man, was für eine Mannschaft wir sind. Wir haben bis zum Schluss an einem Strang gezogen und das macht mich extrem stolz. Die Oberliga kann sich auf etwas gefasst machen”, so der 27-Jährige.





Youssef Yesilmen absolvierte in seiner Karriere unter anderem 102 Spiele in der zweiten türkischen Liga und gehörte unter Tyrala in der abgelaufenen Saison zum absoluten Stammpersonal. Auch in der kommenden Oberliga-Saison will der in Gladbeck geborene Linksaußen voll angreifen.

„Ich muss der gesamten Mannschaft einfach meinen größten Respekt aussprechen. Wir haben bis zur letzten Sekunde an uns geglaubt. Wir wussten, dass unsere Chance irgendwann kommen wird und Brünninghausen Punkte liegen lassen wird. Wir waren von Woche zu Woche voll konzentriert und sind froh, dass wir die Saison erfolgreich abgeschlossen haben”, zeigte sich Yesilmen erleichtert.

Durch den Aufstieg von Türkspor Dortmund wird es in der kommenden Saison zu vielen spannenden Dortmunder Duellen in der Oberliga Westfalen kommen.

