Westfalenliga 2: Sebastian Tyrala führt Türkspor Dortmund in die Oberliga Westfalen

In der Westfalenliga 2 sicherte sich Türkspor Dortmund durch einen 5:0-Erfolg gegen den FC Iserlohn den Meistertitel und den Aufstieg in die Oberliga Westfalen.

Türkspor Dortmund wird in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen an den Start gehen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Tyrala setzte sich am 30. und letzten Spieltag der Westfalenliga 2 mit 5:0 (1:0) gegen den FC Iserlohn durch.

Für Tyrala stellt der Erfolg den bereits zweiten Aufstieg in Serie dar. Im vergangenen Jahr führte der ehemalige Profi von Borussia Dortmund den TuS Bövinghausen in die Oberliga. Da die Bövinghauser den direkten Durchmarsch in die Regionalliga West verpassten, wird Tyrala in der kommenden Spielzeit auf seinen Ex-Klub treffen.

Nach dem Heimerfolg gegen Iserlohn vor knapp 700 Zuschauern fiel dem Meistertrainer ein Stein vom Herzen. „Ich bin sehr froh über diesen Erfolg, denn wir waren vor dem Spiel sehr angespannt. Auch die Atmosphäre war klasse, denn der Verein hat an diesem Tag einiges auf die Beine gestellt. Es war eine lange Rückserie und ich hätte nie gedacht, dass wir die Hinserie vom Punkteschnitt her nochmal toppen müssen”, erklärte Tyrala nach der Partie.

Trotz des 8:2-Erfolgs vom Tabellenzweiten FC Brünninghausen über Westfalia Herne im Parallelspiel sicherte sich Türkspor mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft. Mit 109 erzielten Toren war TSD zudem die weitaus torgefährlichste Mannschaft der Liga.





Tyrala weiter: „Es ist zwar schade für Brünninghausen, weil sie auch eine überragende Serie gespielt haben, aber ich glaube trotzdem, dass wir am Ende der verdiente Aufsteiger sind. Die Mannschaft hat es überragend gemacht und nicht aufgesteckt. Vor dem 13. Spieltag waren wir das letzte Mal auf dem ersten Platz und wenn man sich die Spitze kurz vor dem Ende zurückerobert, dann zeugt das schon von einem sehr starken Charakter.”

Tyrala freut sich auf das Wiedersehen mit Ex-Klub

Auch in der kommenden Saison wird Tyrala bei Türkspor Dortmund an der Seitenlinie stehen und auf seinen ehemaligen Arbeitgeber vom TuS Bövinghausen treffen. Der ehemalige Profi freut sich auf die neue Saison und kann es kaum abwarten, bis es wieder losgeht.

„Ich werde in der nächsten Saison definitiv bei Türkspor an der Seitenlinie stehen. Wir planen bereits fleißig, haben Bock und die Mannschaft ist gut eingestellt. Wir werden sehen, was im nächsten Jahr passiert”, erklärte Tyrala.

Die Oberliga-Saison wird auf jeden Fall sehr spannend für uns und ich kann es kaum erwarten, bis es endlich weitergeht. Sebastian Tyrala

Auch das Wiedersehen mit dem TuS Bövinghausen wird mit Spannung erwartet. „Natürlich freue ich mich auf das Wiedersehen, auch wenn von der Mannschaft wahrscheinlich nicht mehr viel übrig bleiben wird. Ich freue mich aber auch über die anderen Dortmunder Duelle, denn es gibt viele gute Mannschaften. Die Oberliga-Saison wird auf jeden Fall sehr spannend für uns und ich kann es kaum erwarten, bis es endlich weitergeht.”

Weitere Infos zum letzten Spieltag in der Westfalenliga 2 gibt es hier.