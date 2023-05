Westfalenliga II: Entscheidungen gefallen - das sind die Absteiger und der Meister

Die Oberliga Westfalen darf ein ganz neues Gesicht begrüßen, im Keller ging es hoch her, am Ende konnte sich der DSC Wanne-Eickel retten.

Der letzte Spieltag in der Westfalenliga II versprach richtig spannend zu werden. Türkspor Dortmund, erst seit dem letzten Spieltag Spitzenreiter, musste zuhause gegen den FC Iserlohn gewinnen, um den Aufstieg als Meister perfekt zu machen.

Denn der Zweite FC Brünninghausen hatte das Schlusslicht Westfalia Herne zu Gast und gewann seine Partie souverän mit 8:2. Bereits nach drei Minuten traf der FCB durch Dietrich Liskunov zum 1:0. Nach dem 2:0 durch Florian Gondrum (13.) war klar, hier ging es nur um die Höhe des Sieges. Am Ende stand es 8:2 - es wurde zum Schluss noch einmal ziemlich peinlich für Westfalia Herne.

Doch auch Türkspor machte seine Hausaufgaben. Nicht so klar, aber am Ende doch souverän. Vor der Pause sorgte Mateus Ajala Cardoniz nach 31 Minuten für den Dosenöffner. Cardoniz war es auch, der nach der Pause das 2:0 erzielte, Santiliano Braja erhöhte per Doppelpack noch auf 4:0 - die Gegenwehr von Iserlohn war gebrochen. Nach 90 Minuten und einem 5:0-Erfolg kannte der Jubel bei Türkspor keine Grenzen mehr, der Klub steht erstmals in der Oberliga Westfalen.

Spannend ging es auch im Keller zu - wo drei Teams in die Landesliga absteigen müssen: Bisher stand nur Westfalia Herne als Absteiger fest. Mit der TuS Hordel, YEG Hassel und Wanne-Eickel wollten drei Teams dem Abstieg auf den letzten Drücker entgehen. Nur einem gelang das - und zwar dem DSC Wanne-Eickel.

Der gewann sein Heimspiel gegen den RSV Meinerzhagen mit 5:0 und hielt dem Druck stand. Luca Hauswerth, David Sdzuy, Christoph van der Heusen und Xhino Kadiu (2) trafen für den Traditionsverein aus Herne, der somit weiter in der Westfalenliga II spielen wird.

Das trifft vorerst nicht mehr auf YEG Hassel und die TuS Hordel zu. Trotz des tollen Schlussspurts von Hordel, auch die Partie beim SV Sodingen konnte nach einem Rückstand noch mit 2:1 gewonnen werden. Am Ende fehlte ein Punkt.

Hassel verlor am letzten Spieltag zuhause gegen den Dritten SC Neheim mit 2:4 und steigt als Vorletzter ab.