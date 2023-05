Wacker Obercastrop: Nach Großkreutz kommt ein weiterer Top-Spieler vom TuS Bövinghausen

Der SV Wacker Obercastrop hat einen "absoluten Top-Transfer" verkündet. Genau wie Kevin Großkreutz kommt der neue Mann vom TuS Bövinghausen.

In der Westfalenliga 2 kämpft der SV Wacker Obercastrop weiterhin um den Klassenerhalt. Zwei Spieltage bleiben, an denen der Verein seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone verteidigen muss. Zuletzt gab es ein enttäuschendes 1:2 im Kellerduell gegen TuS Hordel.

Die noch nicht abschließend geklärte Ligazugehörigkeit in der nächsten Saison hält den Verein allerdings nicht davon ab, den künftigen Kader zu planen. Am Dienstagabend gab der SV die Verpflichtung von Marko Onucka bekannt. Der 34-Jährige wechselt vom Oberligisten TuS Bövinghausen an die Karlsstraße - genau wie Weltmeister Kevin Großkreutz, den die Obercastoper bereits vor einigen Wochen als Neuzugang vorgestellt hatten.

Anders als Großkreutz läuft Onucka aber auch aktuell noch für die Bövinghauser auf. Der Stürmer steht bei 24 Saisoneinsätzen und hat dreimal getroffen. Er spielt bereits seit 2019 für den TuS und bringt reichlich Erfahrung mit nach Obercastrop.

Onucka stammt aus dem Nachwuchs des VfL Bochum und trug in seiner Seniorenzeit die Trikots der zweiten Bochumer Mannschaft, SV Zweckel, Rot Weiss Ahlen, VfB Hüls, SSVg Velbert und Westfalia Herne. Insgesamt bestritt er 253 Fünftliga-Einsätze (80 Tore) und 34 Partien in der Regionalliga West (vier Tore).

Marko ist ein absoluter Top-Transfer auf allen Ebenen. Tim Eibold, Sportlicher Leiter

"Marko ist ein absoluter Top-Transfer auf allen Ebenen", betont Wackers Sportlicher Leiter Tim Eibold in einer Mitteilung des Vereins. "Ein Spieler mit dieser Erfahrung tut unserer Mannschaft extrem gut. Wir haben vor einigen Jahren bereits zusammengearbeitet, daher weiß ich auch, dass er nicht nur sportlich extrem gut passt, sondern auch menschlich ein absoluter Gewinn für Wacker Obercastrop ist."

Onucka selbst freut sich, "nach sehr erfolgreichen Jahren beim TuS Bövinghausen, ab dem Sommer für Wacker Obercastrop zu spielen". Er erklärt die Gründe seines Wechsels: "In den Gesprächen wurde direkt deutlich, welch gute und feine Jungs nächste Saison hier aufdribbeln werden. Hinzu kommt, dass ich einige Wacker-Spieler schon sehr lange kenne. Ich habe große Lust darauf, mit den Jungs eine erfolgreiche Saison zu spielen und bin mir sicher, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben werden."

Neben Onucka und Großkreutz haben die Obercastroper bislang drei weitere Spieler verpflichtet: Chris Matuszak (DSC Wanne-Eickel), Roy Breilmann (SG Castrop-Rauxel), und Imad Aweimer (vereinslos).