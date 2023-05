FC Brünninghausen: Trotz "unterdurchschnittlicher Leistung" - FCB feiert wichtigen Heimsieg

Der FC Brünninghausen konnte am 28. Spieltag in der Westfalenliga 2 einen wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg einfahren. Trainer Rafik Halim war erleichtert.

Am 28. Spieltag in der Westfalenliga 2 gewann der Tabellenführer FC Brünninghausen zu Hause gegen Concordia Wiemelhausen knapp mit 3:2 (2:1). Damit behauptet der FCB zwei Spieltage vor dem Saisonende die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung vor Türkspor Dortmund, das seine Partie ebenfalls gewinnen konnte.

Nach einer äußerst unterhaltsamen Begegnung mit zahlreichen Torchancen und sogar drei Elfmetern waren die Brünninghäuser am Ende die glücklichen Sieger. Rafik Halim, Trainer der Heimmanschaft, war nach der Partie sichtlich erleichtert, äußerte aber auch Kritik an der Leistung seines Teams: "Wir können es besser, das wissen wir. Es war heute eine unterdurchschnittliche Leistung von uns."

Gleich dreimal gingen die Dortmunder insgesamt in Führung, die tapfer kämpfenden Gäste aus Wiemelhausen steckten jedoch nie auf und kamen immer wieder zurück. Nach dem 3:2 durch Florian Gondrum (68.) per Strafstoß waren es zunächst die Hausherren, die den Sack längst hätten zumachen müssen, wie Halim betonte: "Nach dem 3:2 müssen wir ein oder zwei Tore mehr schießen, aber das ist uns nicht gelungen. Wir müssen das Spiel frühzeitig entscheiden, auch wenn wir heute nicht unseren besten Tag hatten."

Dass der FCB seine zahlreichen Möglichkeiten zu einer Vorentscheidung ungenutzt lies, wurde in der Folge beinahe teuer bestraft: Glück mit dem Aluminium und eine kläglich vergebene Torchance der Gäste in der Nachspielzeit verhinderten einen Punktverlust für die Dortmunder.

Der FCB-Coach ordnete das Spiel ein: "Es war alles ein bisschen unrund heute. Wenn beim Fußball der Kopf mitspielt, dann wird es manchmal holprig und genauso war es heute. So war es ein Zittern bis zur letzten Sekunde und es wäre am Ende nicht unverdient gewesen, wenn Wiemelhausen hier drei Punkte mitnimmt."

Am Ende zählt aber aus Sicht der Brünninghäuser nur das Ergebnis, wie Halim deutlich macht: "Letztlich ist Fußball ein Ergebnissport. In dieser Phase der Saison nehmen wir die drei Punkte mit und schauen nach vorne. Wir rechnen damit, dass Türkspor auch die letzten beiden Partien gewinnen wird, deshalb müssen wir jetzt noch sechs Punkte holen, um sicher aufzusteigen."

Zwei Spieltage vor dem Saisonende rangiert der FCB damit weiterhin an der Tabellenspitze. Neben TuS Hordel am kommenden Wochenende wartet am abschließenden Spieltag die bereits abgestiegene Westfalia aus Herne.