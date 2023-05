Westfalenliga 2: Noch vier Siege zum Aufstieg - ist Brünninghausen noch aufzuhalten?

Der FC Brünninghausen ist nach dem 4:1-Sieg gegen den RSV Meinerzhagen nur noch vier Sieg vom Aufstieg in die Oberliga Westfalen entfernt.

Nach zwei Niederlagen in Folge, 1:3 im Kreispokal gegen Türkspor Dortmund und 1:3 gegen den SC Neheim in der Liga, konnte der FC Brünninghausen am 26. Spieltag der Westfalenliga 2 wieder zurück in die Spur finden.

Mit 4:1 konnte der RSV Meinerzhagen besiegt und die Tabellenspitze behauptet werden. Türkspor Dortmund steht aber weiterhin nur einen Punkt hinter dem FC. Vier Spiele sind noch zu absolvieren.

Der Druck ist groß bei Brünninghausen, das merkte man auch in der ersten Hälfte gegen den RSV Meinerzhagen, als man mit 0:1 in Rückstand geriet. Von außen kommt dieser Druck aber nicht, wie Trainer Rafik Halim erläutert: „Wir machen uns selber den Druck. Denn wenn du die ganze Zeit an erster Stelle stehst, willst du am Ende auch da bleiben. Auch wenn es nicht unser primäres Ziel war. Ich glaube, da blockiert man ein bisschen und davon müssen wir weg. Wir spielen weiterhin Fußball und wenn wir so gewinnen, kommt alles andere von alleine.“

Der Mai wird also der Monat, der alles entscheidet in der Westfalenliga 2. Alle verbleibenden vier Spiele werden noch in diesem Monat absolviert. Mit dem Viertplatzierten RSV Meinerzhagen wurde der vermeintlich stärkste der verbleibenden Gegner nun bereits besiegt.

Drei der letzten vier Teams als Restprogramm

Am nächsten Spieltag geht es dann zum SC Obersprockhövel (Sonntag, 07. Mai, 15:15 Uhr), die aktuell auf Platz acht liegen. Anschließend kommen ausschließlich Teams, die ein Aufsteiger auch an einem schlechten Tag besiegen sollte.

Mit Concordia Wiemelhausen, DJK TuS Hordel und SC Westfalia Herne erwartet Brünninghausen noch drei der letzten vier Teams in der Tabelle. Von außen betrachtet dürfte der größte Schritt in Richtung Aufstieg mit dem Sieg gegen Meinerzhagen gemacht worden sein.

Halim möchte davon aber noch nichts wissen: „Jetzt muss ich auf eine Floskel zurückgreifen und zahle auch gerne einen Euro dafür, aber das nächste Spiel ist genauso schwierig. Überheblichkeit hatten wir bislang noch nicht, natürlich gibt es vermeintlich leichtere Spiele, aber wenn du an erster Stelle bleiben willst, musst du alles gewinnen. Und dementsprechend sehe ich keinen Grund locker in ein Spiel zu gehen.“