Türkspor Dortmund im Pokal gefordert: "Jeder kann sich in die Startelf spielen"

Nach dem 3:0-Erfolg über den RSV Meinerzhagen warten gleich zwei Aufgaben auf Türkspor Dortmund. Trainer Sebastian Tyrala möchte allen Spielern die Chance geben, sich zu beweisen.

Am 19. Spieltag der Westfalenliga 2 setzte sich Türkspor Dortmund mit 3:0 gegen den direkten Verfolger RSV Meinerzhagen durch. Damit bleiben die Dortmunder mit nur einem Punkt Rückstand an Tabellenführer FC Brünninghausen dran.

Türkspor-Trainer Sebastian Tyrala zeigte sich nach dem Spiel überglücklich: „Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Klar hätten wir eigentlich nicht so lange zittern müssen, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten. Daran müssen wir arbeiten, das ist gefühlt immer unser Problem. Aber trotzdem war das eine richtig starke Leistung.“ Erst in der Schlussphase konnten die Dortmunder das Spiel endgültig entscheiden, vorher ließen sie reihenweise Gelegenheiten aus, die 1:0-Halbzeitführung auszubauen.

Mit Neheim, Brünninghausen und Meinerzhagen hatte Türkspor Dortmund nach der Winterpause ein schweres Auftaktprogramm. „Ich hätte natürlich gerne neun Punkte geholt, keine Frage. Wir haben jetzt gegen die drei besten Mannschaften der Liga gespielt, zweimal auswärts, und sieben Punkte geholt. Wahrscheinlich hätten das alle so vorher unterschreiben. Es war ein guter Start in die Liga, ich bin sehr zufrieden“, freute sich Tyrala nach dem Sieg gegen Meinerzhagen.

Nicht nur in der Liga hat Tyrala mit seiner Mannschaft hohe Ambitionen, auch im Kreispokal rechnet sich der Trainer Chancen aus: „Einen Pokal gewinnen zu können, ist immer cool. Gleichzeitig ist es natürlich auch die Qualifikation für den Westfalenpokal. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf das Pokalspiel gegen Sölde.“

Auch wenn Tyrala nicht von „Kräfte schonen“ sprechen will, soll am Mittwoch eine andere Elf als zuletzt in der Liga auf den Platz geschickt werden. „Der ein oder andere wird mal wieder die Chance bekommen, 90 Minuten zu spielen. Wir reden hier von einem sehr guten Bezirksligisten, deshalb kann sich in so einem Spiel auch jeder wieder in die Startelf spielen.“

Tyrala sieht in dem Pokalspiel also auch eine Chance für seine Spieler, sich für das Ligaspiel beim SV Sodingen am kommenden Sonntag zu empfehlen: „Wir wollen auf jeden Fall beide Spiele gewinnen. Wir spielen im Pokal zuhause, trotzdem ist so ein Spiel unter der Woche für beide Mannschaften nicht so einfach, auch weil wir gegen Meinerzhagen viele Körner lassen mussten. Für Sonntag werden wir schauen, wer sich die Woche über gut präsentiert. Da kann es sein, dass auch dort eine andere Mannschaft auf dem Platz steht.“