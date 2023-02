Türkspor Dortmund: Für den Aufstieg - Winter-Zugänge drei und vier sind bekannt

Türkspor Dortmund hat zwei weitere Spieler verpflichtet, das hat der Klub kurz nach dem Ende der Wechselzeit verkündet. Einer von ihnen bringt Oberliga-Erfahrung mit.

Wenn Türkspor Dortmund in gut einer Woche in die Rückrunde startet (12. Februar gegen SC Neheim), wird einiges neu sein beim Aufstiegsaspiranten aus der Westfalenliga 2. Das betrifft in erster Linie die Trainerposition - im Dezember gab es die aufsehenerregende Verpflichtung von Sebastian Tyrala, dazu kam mit Eyüp Cosgun ein neuer Assistent.

Und auch das Gesicht der Mannschaft hat sich verändert. Vier Spieler verstärken Türkspor in der Rückrunde. Die jüngsten beiden Verpflichtungen wurden kurz nach dem Ende des Wechselfrist am vergangenen Dienstag (31. Januar) verkündet.

Es handelt sich um Kimaz Hamza und Mustafa Yüksel. Beide kamen vom Landesligisten Kirchhörder SC in den Dortmunder Norden.

Hamza spielte bereits bis zum vergangenen Sommer für TSD. Nach nur einem halben Jahr kehrt der Außenspieler zurück. Außerdem lief Hamza bereits für den TuS Bövinghausen, Urania Lütgendortmund und SG Lütgendortmund auf.

Derweil soll Yilmaz die Defensive Türkspors verstärken. Der 30-Jährige bringt weitere Oberliga-Erfahrung ins ohnehin schon hochkarätig besetzte Team. Er spielte früher für den ASC Dortmund und TuS Ennepetal.

Zuvor hatten die Dortmunder Armen Maksutoski (ASC Dortmund) sowie Constantin Scholl (TuS Bövinghausen) unter Vertrag genommen, während Kemal Ökte (SC Peckeloh) den Verein verlassen hat.

In der Westfalenliga 2 bahnt sich ein spannendes Rennen um den direkten Aufstiegsplatz an. Türkspor, im ersten Jahr in der Liga, liegt einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Brünninghausen und hat den Durchmarsch vor Augen. Auf Platz drei lauert der RSV Meinerzhagen. Unter Umständen könnte der zweite Platz ebenfalls zum direkten Aufstieg oder einem Entscheidungsspiel gegen den Tabellenzweiten der Parallelstaffel führen. Das ist abhängig von der Zahl der westfälischen Absteiger aus der Regionalliga.