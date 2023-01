Westfalia Herne: Nächster Neuer kommt wieder vom ETB SW Essen

Der SC Westfalia Herne hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen und erneut ist es ein Spieler aus der Oberliga Niederrhein.

Jason Koffi Togbedj schließt sich dem SC Westfalia Herne an.

Der 20-jährige Linksverteidiger wechselt vom ETB Schwarz-Weiß Essen an das Schloss Strünkede zum abstiegsbedrohten Westfalenligisten. Während Togbedj in der vergangenen Saison noch 19 Begegnungen für den ETB in der Oberliga Niederrhein absolvierte, waren es in der laufenden Spielzeit lediglich vier Spiele mit insgesamt 189 Spielminuten. Bei der Westfalia ist man glücklich, dass der gebürtige Essener nun in Herne seine Chance sucht.

"Jason hat in der Hinrunde nicht die Spielzeit bekommen, die er in den vergangenen Spielzeiten erhielt. Er ist für uns im defensiven Verbund flexibel einsetzbar. Zudem ist er ein Linksfuß. Solche Spielertypen sind gefragt. Ihn zeichnet aus, dass er eine tolle Spielverständnis und gute Schnelligkeit mitbringt. Er hat jetzt schon Oberliga-Luft geschnuppert und bringt eine gewisse Erfahrung mit. Für mich als Trainer von Westfalia Herne ist er auf jeden Fall ein Gewinn", berichtet Hayrettin Celik gegenüber RevierSport.

Togbedj wurde beim MSV Duisburg und VfL Bochum ausgebildet. Nach Ferhat Mumcu ist er bereits der zweite ETB-Zugang für die Westfalia.

Florian Altmeyer (FC Altenbochum), Sven Gatzenmeier (Germania Wuppertal), Max Maron, Vittorio Di Mari (beide Ziel unbekannt) und Fürkan Saritas haben den SC Westfalia Herne verlassen.

Auch Ali Gülcan (1. FC Monheim) und Veli Cetin (Spielvereinigung Schonnebeck) wechseln zum Schloss Strünkede nach Herne und sollen mithelfen den Westfalia-Absturz in die Landesliga zu verhindern.

Noch sind die Transferaktivitäten der Westfalia nicht beendet. Ein neuer Torwart soll noch nach Herne geholt werden. So soll noch eine neue Nummer eins fürs Tor geholt werden.